Tesla houdt jou ook door sneeuw en ijs in de gaten - Autoblog.nl

Big Tesla houdt iedereen in de gaten, ook als het buiten koud is.

Tesla is voor Elon Musk een mooi vehikel gebleken om de rijkste man op aarde te worden. Maar Tesla’s vehikels blijven de meningen verdelen. Sommige dingen zijn interessant en goed, andere aspecten zijn uiterst knaak. Vandaag belichten we een *tromgeroffel* *cliffhanger* *stilte* slimme oplossing die Tesla bedacht heeft voor een van hun kenmerkende snufjes.

Naast scheetlaatapplicaties heeft Tesla namelijk ook een paar nuttige innovaties populair gemaakt in de auto industrie. De over the air updates bijvoorbeeld, ingebouwde GPS tracking en de Sentry Mode. Zoals veel moderne uitvindingen is het allemaal niet super geweldig voor de privacy, maar wel gemakkelijk. De GPS tracking en de Sentry Mode zijn daarbij ook handig om vervelende mensen dwars te bomen die je auto willen jatten of beschadigen. Dat voelt altijd goed natuurlijk.

Via Sentry Mode houdt je Tesla een oogje in het zeil op die zeldzame momenten dat jij even niet bij je geliefde Muskmobiel bent. Als er een onverlaat te dicht in de buurt komt, legt de Sentry Mode diens potentiële boeventronie vast op de gevoelige plaat. Dan weet je tenminste welke van je vele afgunstige buurmannen de auto bekrast heeft.

Probleem is alleen dat er in deze tijd van het jaar in minder tropische oorden dan Nederland nog wel eens sneeuw wil vallen. De camera’s van Sentry Mode zijn dan nutteloos. Maar Tesla heeft ook daar nu iets op gevonden. De camera’s detecteren sneeuw op de ruit en zetten dan automatisch een verwarmingselementje aan, dat het vermaledijde bevroren water verwijdert. Op de foto van Tesla-eigenaar Jon Herrity is te zien hoe dat er ongeveer uitziet. Het mot gezegd worden, wel een puik ideetje van Tesla, niet?