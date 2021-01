Audi eindbaas rekent op rap einde ongelimiteerde Autobahn - Autoblog.nl

Wordt het verhaal van de ongelimiteerde Autobahn een kroniek van een aangekondigde dood?

Oh, de Autobahn. Het domein van het benzinehoofden. Het Rivier ook van Semir Gerkhan en zijn kornuiten. Het laatste toevluchtsoord tegen de betutteling. De laatste tempel van snelheid, vrijheid en autonome zelfbeschikking in Europa. Oh wat houden wij nog steeds van de Autobahn, ondanks de vele Baustellen die tegenwoordig de pret ietwat drukken.

Stoeptegels

Maar helaas. Uiteraard ligt ook deze laatste betonnen stoeptegel in een zee van rubberen stoeptegels tegenwoordig onder vuur. Al jarenlang wordt getornd aan het bestaansrecht van de limietloze Duitse snelweg. Reeds in 2007 pleitte de EU-milieucommissaris Stavros Dimas voor een algemene snelheidslimiet in Duitsland. Los van de klimaatgod wordt er ook gedebatteerd over de veiligheid van de ‘Bahn. In 2013 besloot een rechter een onschuldige hardrijder namelijk mee te laten betalen aan de schade van een ongeluk.



Markus Duesmann

Hoewel voorstellen om zoiets door te voeren in het autominnende land tot op heden gelukkig altijd jammerlijk faalden, krijg je toch haast het idee dat het een kwestie van tijd is voordat het wel zover komt. Die mening is ook Audi eindbaas Markus Duesmann toegedaan. De grote Duitse autobedrijven worden altijd gezien als een van de drijvende krachten tégen de invoering van een snelheidslimiet. Duesmann is ook nog altijd tegen een dergelijke limiet, maar hij lijkt zich erbij neergelegd te hebben dat deze er toch spoedig zal komen. Bij Wirtschaftswoche laat Markus het volgende optekenen:

Een snelheidslimiet heeft nou eenmaal een bepaald CO2-effect, daar ontkom je niet aan. Ik zal zo’n verbod op hardrijden niet toejuichen. Ik denk dat we beter in kunnen zetten op slimme oplossingen en digitalisering om de doorstroming te verbeteren. Maar ik vrees toch dat zo’n limiet er spoedig zal komen. Marcus Duesmann, is wat een optimist een realist zou noemen

Of Duesmann al meer weet dan de rest van ons weten we niet. In februari van vorig jaar werd een voorstel van de groenen om een snelheidlimiet in te voeren nog afgeschoten in de Bundesrat. Dit volgde op een stemming in het Duitse parlement van oktober 2019, waarbij een grote meerderheid tegen een snelheidslimiet koos. Maar de aanvallen zullen blijven komen. Bij Audi denkt men dus dat er uiteindelijk eentje zal slagen. Hoe lang hebben we nog, denk je? Laat het weten, in de comments!