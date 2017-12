Volgend jaar in de Formule 1 meer stops en meer schnell

Niet alles wat er in de F1 veranderd is kommer en kwel.

Diehard F1-fans hebben het zwaar de laatste jaren. Soms lijkt het wel alsof de leiding van de sport iets probeert te maken dat net kapot is. Enkele jaren geleden begonnen de kijkcijfers wat terug te lopen en schoot het circus misschien wel in een schrikreactie. Ze hadden ook gewoon kunnen concluderen dat mensen nou eenmaal wat minder TV kijken tegenwoordig. Maar neen, het ging zover dat zelfs een beroep werd gedaan op de mening van de fans zelf middels een internationaal opgezette enquête. Misschien ben ik het alleen, maar ik vond de F1 voor het grootste deel eigenlijk wel prima zoals het was.

Enfin, inmiddels heeft Liberty Media de boel overgenomen met de belofte dat ze de sport spannender en aantrekkelijker gaan maken. Doch los van wat (welkome) cheerleaders bij de GP van Amerika hebben we daar (misschien wel gelukkig) nog weinig van gemerkt. De Yanks hebben kennelijk toch niet de power om de teams en met name ook de FIA, die onder Jean Todt haar eigen plan trekt, de wet voor te schrijven. Zo zitten we volgend jaar alsnog te luisteren naar het zachte geblaas van turbo’s die zeven races mee moeten gaan, wellicht versterkt met een luidsprekertje in de uitlaat. Daarbij worden de auto’s ontsierd door een driepoot over het hoofd van de coureurs, waardoor voor het eerst in decennia het idee van de ‘open cockpit’ enigszins verloren gaat in de koningsklasse. De purist wordt hier niet vrolijk van.

Maar gelukkig is er ook nog wat goed nieuws. Volgens Mario Isola van Pirelli worden de auto’s dankzij de zachtere compounds die het merk gaat gebruiken niet alleen nog sneller (gemiddeld een seconde per ronde), maar wordt het ook weer voordelig om de tweestop-strategie uit de oude doos te halen. Mocht je nou denken dat je die afgelopen seizoen ook nog weleens gezien hebt: dat klopt, maar slechts in vijf van de twintig races. In de andere 15 races was de ‘eenstopper’ de geijkte keuze.

Is meer stops dan per se beter? Mwah, net als bij andere ‘kunstmatige’ manieren om de sport spannender te maken zegt de purist in mij ‘nee’. Aan de andere kant kán een pitstopfaal voor spanning en sensatie zorgen tijdens een race en is het sowieso altijd een mogelijkheid om ‘in te halen’ tijdens tergend saaie races zoals die in Abu Dhabi.

Misschien wel interessanter is de vraag of de zachtere banden sommige teams meer in de kaart spelen dan anderen. In de afgelopen jaren was Mercedes altijd enorm goed in staat de hardere compounds ‘in the window’ te krijgen en kwam de concurrentie het dichtste in de buurt als de zachtere compounds uit de schappen getrokken werden. Als dit zo blijft zou dat goed nieuws voor de Ferrari’s en Red Bulls van deze wereld zijn, doch HAM heeft al aangegeven dat de nieuwe zachtste band van Pirelli de beste ooit is…

Image-Credit: Sergio Perez tikt 370 aan tijdens de Grand Prix van Mexico in 2016