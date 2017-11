Porsche-baas hint op elektrische SUV

SPANNING!

In een interview met Automotive News Europe geeft de directeur van Porsche’s ontwikkelingsafdeling aan dat ze geen moeite zullen hebben met de aankomende Europese emissiestandaard. Volgens Michael Steiner komt meer dan de helft van hun verkopen in 2025 namelijk van elektrische voertuigen.

Steiner voegt daaraan toe dat hij bezorgder is dat wetgevers zullen doorslaan en auto’s die op fossiele brandstoffen rijden volledig van de markt halen. Het doel van Porsche is namelijk om hun elektrische line-up zo aantrekkelijk te maken dat er genoeg mensen toehappen, waardoor de puristen nog heerlijk hun benzine kunnen opstoken. Door goed met de tijd mee te gaan en hun wagens aantrekkelijk genoeg te maken, zouden beide kanten van het kamp in harmonie moeten kunnen bestaan.

Een van de stappen die Porsche gaat zetten om dat te bereiken, is het introduceren van een nieuwe auto in de vorm van een crossover of SUV. Althans, daar heeft het alle schijn naar. Mocht dit het geval zijn, dan verkiezen ze een praktische auto boven nog een elektrische sportwagen. In het interview zegt Steiner het volgende:

“We’re starting with a sporty four-door concept in the Mission E positioned between the 911 and the Panamera, so it’s logical that we will look to balance our lineup with a product in a different segment such as an SUV.”

Steiner geeft uiteraard nog niet al teveel weg over deze SUV, al zegt hij wel te verwachten dat de actieradius van de wagen groter zal zijn dan die van de Mission E. Dat is niet het enige, want daarnaast laat hij weten dat er verschillende uitvoeringen zullen komen. In eerste instantie betekent dit een reeks aan verschillende batterijen met ieder hun eigen reikwijdte. Ik zeg, laat maar komen die handel.