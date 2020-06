Zo stelen TNO, SEO en de overheid geld van burgers

De overheid schermt met de rapporten van TNO en SEO om de schaamteloos hoge CO2 taks te legitimeren. Je hoeft echter geen Elon Musk te heten om een overduidelijke en fatale fout in het onderzoek vast te stellen.

Cynici, oftewel autoliefhebbers met enige ervaring met wonen in Nederland, zagen het al lang aankomen. Toen de overheid bekend maakte dat de vermaledijde CO2 taks niet meer op basis van NEDC-cijfers, maar op basis van WLTP-cijfers berekend ging worden, wisten ze al dat auto’s nog duurder zou worden. Het is immers een intuïtief rekensommetje. De veel te optimistische NEDC-cijfers gaven auto’s op papier een lager verbruik dan de iets minder optimistische WLTP-cijfers. In een systeem waar je door de neus betaalt voor elk papieren grammetje CO2 extra uitstoot, gaat dat je een bom duiten kosten.

Loze belofte

Natuurlijk waren er mooie woorden van de overheid om iedereen gerust te stellen. Nee, nee, er zou absoluut geen situatie ontstaan waar Jan Modaal opeens een paar duizend Euro meer moet betalen voor exact dezelfde auto. Voor dergelijke gevallen zou er een omrekenformule komen. Dat meldde althans de website van de belastingdienst met trots. Gelukkig maar. De CO2 taks, die ooit de door de EU als illegaal bestempelde ‘oude’ BPM verving, was immers al niet mals. Auto’s als de Ford Mustang GT en Nissan 370Z waren reeds circa drie keer zo duur als over de grens.

Zoals echter bijna altijd het geval is als het om (leuke) auto’s gaat in Nederland, ging het mis toen puntje bij paaltje kwam. Schermend met een rapport van TNO, beweerde toen nog staatssecretaris Menno Snel met droge ogen dat auto’s helemaal niet duurder worden door de WLTP-meetmethode. Dat auto’s duurder worden, kon volgens de TNO en Menno toegeschreven worden aan het feit dat ze zwaarder worden en meer pk’s hebben. Pure luxe dus, waarvoor ook extra betaling gerechtvaardigd is. Volgens de overheid tenminste.

De praktijk logenstraft het ‘gedegen onderzoek’

Het probleem is alleen, dat juist de oorspronkelijke belofte van de overheid keihard verbroken werd. Voor exact dezelfde auto ga je niet opeens meer betalen, dat was de bedoeling. Maar uit onderzoek bleek vervolgens dat veruit de meeste auto’s, zonder enige verandering aan de auto, wel degelijk duurder werden door het meten met de WLTP-cijfers. JATO Dynamics kwam tot deze even logische als ontluisterende conclusie:

De gemiddelde stijging bedraagt zo’n zes procent. Het aantal modellen dat een daling laat zien is sterk in de minderheid. JATO Dynamics

Bij de meeste auto’s is het ook evident dat het verschil van jaar op jaar helemaal niet kan komen van meer gewicht en meer pk’s. Immers is de gemiddelde levenscyclus van een auto zeven jaar. Stel dat we ervan uitgaan dat álle modellen een levenscyclus van zeven jaar hebben en de start van die cyclus evenredig verdeeld is. Dan wordt in elk gegeven jaar dus überhaupt maar vertien procent van alle modellen vervangen voor een nieuw model, dat dan eventueel zwaarder en krachtiger zou kunnen zijn.

Auto’s met verbrandingsmotor worden juist lichter en zuiniger

Dan nóg gaat dat argument bij normale auto’s echter niet op. Dit is anekdotaal, maar nieuwe modellen met ICE zijn over het algemeen lichter dan hun voorgangers en uitgerust met piepkleine turbotorretjes. Je kan geen persbericht meer lezen zonder ergens te zien dat de CO2 uitstoot weer gedaald is. De enige auto’s die zwaarder worden, zijn auto’s die al enorm op dieet waren geweest en nu een zware partikelfilter moeten meetorsen. Exoten als een Porsche 911 bijvoorbeeld.

Doch ondanks het extra gewicht daarvan, is de nieuwe 911 óók weer wat zuiniger dan zijn voorganger. In principe zou dat dus een lagere CO2 taks op zou moeten leveren. Maar hoe kan het toch dat het tegendeel waar is? Goh…Ik heb het idee dat het antwoord op mijn tong ligt, maar euhm…ik kom er even niet op.

Goed, dus resumerend kunnen we zeggen dat de meeste auto’s op de markt jaar op jaar hetzelfde blijven. Daarnaast worden auto’s met verbrandingsmotor die wél vernieuwd worden over het algemeen lichter en zuiniger. Hoe halen de TNO, SEO en de overheid het dan in hun op belastinggeld beluste bureaucratische bolletjes dat de CO2 taks stijgt omdat auto’s zwaarder en krachtiger worden?

Opmars van de onbelaste doch zware en krachtige EV vervormt de cijfers

Oh ja natuurlijk! De opkomst van EV’s en PHEV’s. Vorig jaar waren van de circa 450.000 verkochte auto’s in Nederland en zo’n 30.000 een Tesla Model 3. Tel daarnaast nog de andere EV’s en PHEV’s op en het is een aanzienlijk en groeiend aandeel van de markt. Zo’n Model 3 krikt met een loodzwaar gewicht van een kleine twee ton en honderden pk’s de gemiddeldes natuurlijk flink op. Vandaar dat je dus toch kan zeggen dat de gemiddelde auto in Nederland krachtiger en zwaarder wordt. Aha! Dus dát is de reden dat de CO2 taks in Nederland zo omhoog gaat! Hoe enorm veel CO2 taks betaal je eigenlijk ook alweer op zo’n Model 3? Oh wacht…Ja dat is dus nul-komma-nul Euro. Want juist die loodzware, extreem krachtige EV’s, die zijn helemaal vrijgesteld van CO2 taks.

Dus Onderzoekstoko SEO Economisch Onderzoek stelt vast dat de WLTP-cijfers budgetneutraal zijn voor de staatskas. Maar op tienduizenden EV’s zit geen CO2 taks. Dat kan maar één ding betekenen. Op de grotendeels ongewijzigde niet geëlektrificeerde modellen, wordt natuurlijk stiekem toch veel meer CO2 taks opgehaald. Exact wat ons beloofd was dat niet zou gebeuren dus.

Correlatie versus causaliteit

Anders gezegd, de legitimatie om de CO2 taks stiekem toch te laten stijgen op normale auto’s, een hoger gemiddelde gewicht en meer vermogen, wordt veroorzaakt door auto’s waarop überhaupt geen CO2 taks geheven wordt. Laat het even op je inwerken. Kan iemand deze toko’s en de overheid nog even een statistiekboek opsturen. Men snapt daar het verschil tussen correlatie en causaliteit kennelijk nog niet helemaal…Of liever gezegd, men wil het niet snappen.