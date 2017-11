Tost: “Gasly en Hartley vrijwel zeker voor 2018”

Komt de Oostenrijks-Italiaanse stoelendans dan eindelijk aan zijn einde?

Dat Red Bull geen probleem heeft met het zetten van drastische stappen om hun team beter te laten presteren is al lang geen geheim meer. Toch was 2017 zelfs voor hun doen wel een heel apart jaar. Nu de storm is gaan liggen, beginnen ze voorzichtig te plotten voor het volgende jaar.

Als het aan teambaas Franz Tost ligt zien we in ieder geval weinig veranderen. De geboren Oostenrijker, die erom bekend staat zijn pupillen graag een aantal jaar de tijd te geven, vindt zijn huidige line-up bestaan uit twee meer dan capabele coureurs. Tost lijkt ervan overtuigd dat beide rijders na het vertrek van zowel Sainz als Kvyat voor de nodige stabiliteit binnen het team kunnen zorgen waar het team in 2018 op door kan bouwen. Desondanks weet French donders goed dat de keus niet aan hem is.

Dat is immers het terrein van Helmut Marko. Na de Braziliaanse Grand Prix liet de doctor in een statement aan Motorsport.com weten dat een officiƫle verklaring misschien wel dichterbij is dan verwacht. Echter geeft Helmut al vrij snel aan dat er momenteel veel grotere problemen zijn dan hun rijderskeuze voor volgend jaar. Hiermee zal hij ongetwijfeld doelen op hun onderonsje met Renault, waar afgelopen weekend het vuur voor de zoveelste keer weer oplaaide.