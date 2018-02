Mercedes toont nieuwe Duitse politievloot, inclusief X-Klasse

Het Duitse politiekorps vindt de nieuwe pick-up wél nuttig.

Op zich leuk dat Nederland nieuwe Mercedessen als politieauto’s krijgt, maar er was toch wel teleurstelling onder het volk toen bleek dat het om B-Klasses en Vito’s ging. Een echt leuke Mercedes zoals de C of E-Klasse zou een goed idee zijn voor de snelwegpolitie, maar die krijgen Audi’s. Net zoals de oude Tourans is er qua inzetbaarheid niks mis met een B-Klasse, maar het blijft toch een beetje een oude-mensen-auto.

Mercedes pakt het in hun thuisland anders aan, daar presenteerde men nieuwe voertuigen voor de Duitse politie op de GPEC. Dat is een soort autoshow van Genève voor politiegereedschap. Mercedes nam vier nieuwe modellen mee in politietrim, waarvan de nieuwe X-Klasse een opvallende keuze is.

De X-Klasse gaat ingezet worden voor het ruige werk, daar waar de wegen ophouden. Menig autoliefhebber is sceptisch over de Navara/Alaskan met Mercedes-logo, maar in politie-uitvoering ziet het er niet eens gek uit. Datzelfde geldt voor de overige voertuigen, een GLC 350d voor het universele werk, een E 220d voor iets minder universeler maar wel zuiniger werk, en een Vito, die ook voor inzetbaarheid gaat, net zoals in Nederland. In Duitsland is hij, anders dan in Nederland, uitgevoerd met meegespoten bumpers, wat hem gelijk een wat duurder aanzien geeft. Nou is het niet de bedoeling dat de politie uitstraalt hoeveel belastingcenten er in hun voertuigen zit, maar het oog wil ook wat.

Als laatste valt op dat de GLC, zoals te zien op bovenstaande afbeeling, voorzien is van een nieuwe stickerset. Het nieuwe(re) design met grote felgroene vlakken is terug te zien op de E en de Vito, de GLC doet er nog een schepje bovenop met extra groene en witte strepen. Voor de rest uiteraard niks mis mee, opvallen hoort erbij.

De nieuwe politieauto’s kunnen al in 2018 op de Duitse autobahns en wegen te zien zijn. Denk je slim te zijn en de wegen te vermijden, dan pakt de politie dus de X-Klasse.