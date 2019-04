‘Autogarages verzinnen reparaties bij APK’

En zo komt er alsnog een hoge rekening.

Het is fijn om een vaste garage of dealer te hebben voor je onderhoud. Het liefst een familielid, vriend of goede kennis, zodat je zeker weet dat het wel snor zit (of je wordt stelselmatig genaaid). De autobranche heeft -helaas- ook een duistere kant en die speelt zich tevens af binnen de muren van de garages.

Wanneer jij je auto wegbrengt voor een APK is het een kwestie van vertrouwen. In sommige gevallen kun je wachten tot de auto klaar is, maar in combinatie met een (grote) beurt heb je wel wat beters te doen dan uren niksen. Het komt nog steeds voor dat garages spookfacturen maken. Facturen waar reparaties op staan die helemaal niet nodig blijken te zijn, aldus de Consumentenbond.

De organisatie deed een eigen onderzoek naar malafide praktijken rondom APK-checks bij garages. Men ging met 12 auto’s op stap en bij maar liefst 11 garages was er sprake van een vreemde situatie. Niet alleen verzinnen autogarages problemen die er niet zijn, ook worden voor kleine reparaties hoge kosten gerekend. De onwetende automobilist gaat vaak akkoord met deze rekeningen. De doorsnee bestuurder heeft er immers de ballen verstand van.

De Consumentenbond ging onder meer met eenzelfde auto bij meerdere garages langs. De ene garage stelde dat de remmen écht vervangen moesten worden (500 euro) om door de APK te komen, terwijl de andere garage stelde er niks aan de hand was met de remmen. De RDW, die verantwoordelijk is voor het controleren van garages waar de APK verstrekt wordt, erkent dat er trucs worden gebruikt in de industrie.

Overigens geeft de Consumentenbond een opmerkelijke conclusie aan het onderzoek. De organisatie heeft als advies meegegeven dat mensen met oudere auto’s bij meerdere garages langs moeten gaan voor een keuring. Het liefst bij een keuringsstation die enkel keurt en niet aan reparaties doet. Tja, zo wordt het regelen van de APK in combinatie met een beurt geen dagtaak, maar een weektaak. Ain’t nobody got time for that.

