Verrassing! De Tesla Model 3 kost géén 35 mille.

Het was natuurlijk te mooi om waar te zijn.

Op dit moment zijn er twee premium middenklassers waar we erg naar uitkijken: de nieuwe BMW 3 Serie en de Tesla Model 3. De BMW 3 Serie wordt door @jaapiyo gezien als de maatstaf in zijn klasse en de Tesla Model 3 is een auto waar iedereen enorm naar uitkijkt. Het begin van een nieuwe periode van de automobiel. Niet zozeer omdat het een elektrische auto is, daar zijn er wel meer van. Maar de Model 3 is een van de eerste elektrische auto’s die echt betaalbaar moet zijn én een behoorlijke actieradius kent. Dat Kia stiekem eerder is, laten we even (geheel onterecht) buiten beschouwing.

Eerst even de achtergrond van die lage prijs van 35.000 dollar. Het geluid was dat de Model 3 er zou zijn vanaf zo’n 35.000 dollar. Dat is omgerekend 30.870 euro. We weten allemaal dat dat niet ging gebeuren, zo’n auto moet verscheept worden en de EU kent lekkere importheffingen dus reken maar op een klein beetje meer. Een klein tipje van de sluier kunnen we alvast verklappen: de Tesla Model 3 gaat géén 35.000 euro kosten.

Nadat de VS eerst aan de beurt mocht, zijn andere landen aan de beurt. Net als in de Verenigde Staten kun je eerst alleen kiezen uit de Model 3 Long Range Dual Motor All Wheel Drive en de Performance Model 3. Dat zijn de dikste uitvoeringe die je kunt kiezen. Dat is overigens een tactiek die vaker gehanteerd wordt, zodat de productie op gang komt met alleen maar duurdere uitvoeringen. De BMW 316i, 318i en 320i kun je immers ook nog niet bestellen, de 330e en M340i klanten gaan voor.

Dan is nu bijna het moment om de Nederlandse prijs bekend te maken. De auto wordt namelijk best wel duur op deze manier, namelijk. De goedkoopste Model 3 die je kan bestellen is de Model 3 Long Range Dual Motor All Wheel Drive. Die kost 58.800 euro. Dat is omgerekend 66.649 dollar, terwijl deze uitvoering in Amerika 41.200 dollar kost. Dan de Model 3 Performance, daar moet je 69.700 euro voor neertellen. Dat is flink meer dan de 52.200 dollar die je in de VS ervoor betaald. Aan de andere kant: 70 mille voor een auto die in 3.5 seconden naar de 100 km/u knalt en een top van 250 km/u heeft, valt relatief gezien heel erg mee.

Nadeeltje is wel dat de auto over de ‘Tesla-taks’ grens van 50.000 euro heen gaat. Natuurlijk, we wisten allemaal dat die 35 mille nooit gehaald kon worden, maar de grens van 50.000 is best een opvallende. Dat houdt in dat je 22% bijtelling voor het bedrag boven de 50k Je kan op dit moment je Tesla Model 3 al samenstellen, maar heel veel stelt het niet voor. 5 kleuren en een paar optiepakketten. Wat dat betreft is de auto absoluut niet ‘premium’, ondanks dat dat woord meerdere malen in hun brief aan klanten voorkomt. Zo’n auto moet je helemaal naar wens samen kunnen stellen, zoals bij de concurrentie dat kan. Toch willen we je een pareltjes niet onthouden. De Model 3 heeft “aluminium pedalen voor maximale handling en verbeterde stabiliteit” en “remklauwen met rode prestaties”. Kijk, dat kun je niet op een BMW 3 Serie krijgen.