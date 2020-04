Pechhulp Porsche voor corona zorgmedewerkers

Porsche houdt artsen en verplegend personeel in Canada mobiel.

In de coronatijd zetten veel automerken zich in voor de gezondheidszorg. Het F1-team van Mercedes ging met beademingsapparatuur aan de slag en kwam er in ons eigen land het initatief zorgheldenauto. In Canada zorgt Porsche er nu met pechhulp voor dat zorgmedewerkers mobiel kunnen blijven.

Het luxemerk heeft hun diensten aangeboden aan Ziekenhuizen in de staat Ontario. Pechhulp is beschikbaar voor de 235.000 medewerkers die op de frontlinie staan. Niet alleen artsen maar ook verplegend personeel wordt door Porsche geholpen. Het coronavirus vraagt veel van de zorgmedewerkers en daarom wil Porsche hun bijdragen erkennen. Met het aanbieden van pechhulp wil het merk de zorgmedewerkers mobiel houden.

De wereld maakt een van de ergste crises in de volksgezondheid in haar geschiedenis door en we zijn blij om een gebaar te kunnen aanbieden om de waardevolle eerstelijnswerkers zo veilig mogelijk in beweging te houden Marc Ouayoun – CEO Porsche Cars Canada

Wie denkt dat Porsche alleen artsen in een 911 Turbo S gaat helpen bij pech heeft het mis. Ook de verpleegster met een Fiat Panda wordt door de pechhulp op weg geholpen. Medewerkers hoeven alleen hun ziekenhuispas te laten zien. Ze kunnen het reguliere nummer van de Porsche mobiliteitsservice bellen. De hulp is van toepassing op alle automerken. De pechhulp helpt bij slepen, het starten van een accu, bij lekke banden en bij problemen met brandstof.

Porsche Canada heeft ervoor gekozen de pechhulp in Ontario aan te bieden omdat daar de meeste besmettingen zijn. De pechhulp is geldig t/m eind mei.

Bron: Automotive News Canada