Te koop in Nederland: Artega GT in nieuwstaat

Sla je slag: het gebeurt praktisch nooit dat een Artega GT in Nederland opduikt als occasion.

Een van de talloze autofabrikanten die een sportwagen op de markt bracht was het Duitse Artega. Waar veel modellen niet eens het productiestadium halen, lukte dat met de GT wel. De auto werd in een beperkte oplage van 100 stuks gebouwd.

De Duitsers gingen niet over een nacht ijs. Voor de techniek werd hulp ingeschakeld van Hardy Essig, die voorheen bij Porsche werkte. Voor het design werd Henrik Fisker gerekruteerd. Dat zijn dus niet de eerste de beste jongens. De CEO van Artega was trouwens de voormalige Rolls-Royce-baas Klaus Dieter Frers. Ook de inmiddels omgekomen Karl-Heinz Kalbfell, die voorheen topfuncties had bij BMW, Alfa Maserati, was bij het project betrokken. Alles bij elkaar dus een enorme berg ervaring.

Het resultaat was daar ook naar. De Artega GT zag er geslaagd uit en beschikte naar verluidt over uitstekende rijeigenschappen. Wat wil je nog meer? De Artega beschikte over een 3,5 liter VR6-blok met 300 pk. Ruim voldoende om de 1.116 kg vlot van zijn plek te krijgen.

Hoewel er dus weinig mis was met de auto, was het geen succes. Het schijnt dat er nog geen honderd exemplaren van gebouwd zijn. In 2012 was Artega genoodzaakt faillissement aan te vragen. Hoewel het bedrijf overgenomen werd, betekende dit wel het einde van de GT. In Nederland werd er destijds één exemplaar verkocht. In 2018 verscheen er nog een tweede exemplaar op gele platen.

Dat laatste exemplaar is hoogstwaarschijnlijk de auto die we hier zien. De vorige eigenaar heeft er nauwelijks mee gereden: er staat namelijk nog maar 8.000 km op de teller. Dat is aan de ene kant natuurlijk zonde van zo’n auto. Aan de andere kant: de Artega GT is al lang niet meer nieuw te krijgen, dus dit is een uniek aanbod.

Wat dit exemplaar extra bijzonder maakt is de kleur. Waar het eerste Nederlandse exemplaar grijs was, is deze felrood. De Artega kan dit uitstekend hebben. Bijkomend voordeel: alle leken denken dat je in een Ferrari rijdt. Het interieur is uitgevoerd in Tabakbraun. Misschien niet de beste combinatie met rood, maar an sich wel fraai.

Als je wel oren hebt naar deze bijzondere occasion: de Artega GT staat te koop bij Premium Classics in Vught. De vraagprijs is €74.950. De nieuwprijs was destijds €96.876. De prijs is nog steeds behoorlijk stevig, maar goed, dit wel een unieke sportwagen, die bovendien in nieuwstaat verkeert.