Maandelijkse kosten elektrische auto’s dalen als een baksteen

Nu zijn er nog minder redenen om zo'n ouderwetse verbrandingsmotor aan boord te hebben.

Vaak stellen we iets waarvan we weten dat het goed is (sporten, gezond eten, schoonmoeders bezoeken) zo lang mogelijk uit. Zo ook het elektrisch rijden. We weten allemaal dat het de toekomst is, maar de echte petrolheads proberen de elektrische auto zo lang mogelijk links te laten liggen. Voorheen was er nauwelijks keuze uit elektrische auto’s. Dat is nu niet meer het geval, zowel in de lagere als hogere klassen is er genoeg keuze. Een ander belangrijk nadeel was de kleine actieradius en de lange laadtijden. Ook dat is nu aangepakt. Er blijven inmiddels niet veel nadelen over. Gelukkig kon de conservatief ingestelde autoliefhebber pareren met het kostenplaatje. Want elektrisch rijden was aanzienlijk duurder dan rijden op benzine (of diesel). Volgens LeasePlan is daar nu ook een einde aan gekomen. In een aantal Europese landen, waaronder Nederland, kunnen elektrische auto’s nu ook op kostenniveau concurreren met diesel- en benzineauto’s. Elektrisch aangedreven auto’s zijn in Noorwegen en Nederland zelfs goedkoper dan traditioneel aangedreven wagens. In België en het Verenigd Koninkrijk wordt het verschil in kosten in hoog tempo kleiner.

LeasePlan heeft namelijk een eigen index, met de verrassende naam: LeasePlan Car Cost Index. Deze index geeft inzicht in de kosten van kleine en medium auto’s. Om specifieker te zijn gaat het om de volgende modellen: BMW i3, Ford Focus, Ford Focus Electric, Hyundai Ioniq, Nissan Leaf, Opel/Vauxhall Corsa, Renault Clio, Renault Zoe, Smart Fortwo, Volkswagen Golf, Volkswagen e-Golf en Volkswagen Polo. Alle kosten worden meegenomen, denk aan afschrijving, belastingen, verzekering, verbruik en verzekering. Op zich ook wel logisch, want dat zijn juist de kosten waar een leasemaatschappij mee te maken heeft. Uit het onderzoek kwamen acht interessante bevindingen naar voren:

Eigendomskosten

De gemiddelde eigendomskosten lopen in Europa zeer uiteen. In Polen is het verreweg het goedkoopst, de gemiddelde eigendomskosten zijn daar 448 euro per maand per auto. Nee, Nederland is niet het duurst. Die eer gaat naar Italië. Daar zijn de gemiddelde eigendomskosten per auto 762 per maand.

Brandstofkosten

Mensen met een auto met benzinemotor zijn gemiddeld 113 euro per maand kwijt aan brandstof en dieselrijders 78 euro. Eigenaren van een elektrische auto zijn veel goedkoper uit, die betalen slechts 39 per maand aan brandstof. Nu moeten we daarbij wel een kanttekening plaatsen: op het moment dat iedereen overgaat op elektrisch rijden en de vraag naar benzine rap afneemt, zal de overheid daar direct op inspelen om de gemiste kosten alsnog binnen te kunnen harken.

Belastingen

Deze is opmerkelijk te noemen. Elektrische auto’s worden gemiddeld genomen het zwaarst belast, gemiddeld namelijk 131 euro per maand gaat naar de staatskas. Dat is fors meer dan bij benzine (104 euro per maand) of diesel (108 euro per maand).

Elektrisch versus diesel

In Nederland zijn de maandelijkse kosten voor een elektrische auto gemiddeld 829 euro. De diesel is met 861 euro een klein beetje duurder. Het goedkoopste is nog altijd benzine: 785 per maand.

Noorwegen

Ook in Noorwegen zijn de kosten voor autorijden lekker hoog. In Noorwegen kennen ze extra belastingen voor auto’s met een traditionele verbrandingsmotor. Een benzineauto kost daar gemiddeld 731 per maand en een auto met dieselmotor 722 euro per maand. Dat is in beide gevallen 200 euro meer dan het gemiddelde in Europa.

Noorwegen (II)

Wil je je prettig kunnen vervoeren in Noorwegen, ga dan voor een elektrische auto. Het progressieve Noorwegen is namelijk het enige land waar elektrisch rijden goedkoper is dan benzine of diesel: 670 euro per maand.

Roemenië

Voor wie getwijfeld heeft over Roemenië: meteen gaan! De autokosten zijn daar verreweg het laagst. Gemiddeld zijn de maandelijkse kosten voor een auto met benzinemotor namelijk 353 euro. Dat komt met name door de belastingen, die daar erg laag zijn. Zo zijn ze slechts 50 euro per maand kwijt aan wegenbelasting en BTW.

Variatie in Europa

De prijs die je betaalt om elektrisch te mogen rijden varieert sterk in Europa. In Hongarije bedragen de maandelijkse kosten voor een elektrische auto slechts 597 euro. Italië is met 986 per maand het land waar de maandelijkse kosten het hoogst liggen.