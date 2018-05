Miniscule Model 3 schade kost een godsvermogen

Altijd oppassen.

“Never meet your heroes“, zeggen ze wel eens. Wel, dat zal recentelijk zeker in het brein van Chris Boylan zijn opgekomen. Boylan, een schrijver voor Clean Technica, is één van de eersten die een Model 3 voor zijn deur heeft gekregen, maar zijn eerste ervaringen met het apparaat waren niet per se om over naar huis te schrijven.

Boylan, die na een Model S test in 2013 verliefd was geworden op het merk, voelde zich logischerwijs direct thuis achter het stuur van zijn Model 3. Echter begon hij na de aanvankelijke pretjes een aantal irritatiepunten op te merken. Het begon met de stembesturing, die bijtijds slecht of zelfs niet reageerde. Tegelijkertijd dacht de Model 3 dat er iemand op de bijrijdersstoel zat, waardoor hij het waarschuwingsgeluid af bleef spelen. Het zou een voorbode zijn van een groter probleem, dat hem enkele dagen later zou overvallen.

Nadat Boylan een parkeerbord schampte bij het uitparkeren zijn Model 3, had de wagen een lichte deuk van ongeveer 10 centimeter. Geen drama, dat is immers normaal wanneer zoiets gebeurd. Hoewel Boylan ietwat verontwaardigd was dat de camera’s en sensoren hem niet op de hoogte hadden gebracht dat hij tegen het paaltje aan zou rijden, dacht hij er niet te diep over na. In plaats daarvan bracht hij zijn auto naar de plek waar de wagen eerder was geweest. Precision Autoworks, in New York, had de lak van zijn wagen behandeld nadat deze beschadigd was geraakt tijdens het transport. Aangezien de behandeling was bevallen, zag Boylan geen problemen zijn wagen er wederom naartoe te brengen.

Hier loopt het in de soep. Waar Boylan had verwacht dat het enkele honderden euro’s zou kosten om de boel te repareren, kreeg hij na enkele dagen te horen dat het bedrag de 2.000 dollar al had ontstegen. Niet veel later nam hij contact op met zijn verzekeringsmaatschappij, en kreeg hij te horen dat het totaalbedrag inmiddels 6,789.77 dollar was, waarvan ongeveer 5.000 dollar arbeidskosten waren. Daarbij moest de bumper vervangen worden en in dezelfde, drie lagen dikke lak worden uitgevoerd. Bij dit proces moet vrijwel de gehele zijkant van de auto worden gehaald en de sensoren gerecalibreerd worden.

Het zat Boylan vooral dwars dat dergelijke, kleine reparaties zo tranentrekkend duur kunnen zijn. Zeker omdat de Tesla Model 3 wordt gepresenteerd als een auto die betaalbaar moet zijn. Dit kan misschien wel het geval zijn, maar dan moet je hem niet in de prak rijden, of überhaupt beschadigen.