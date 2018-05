“Tesla Model 3 Dual Motor rijdt huidige BMW M3 zoek”

Grote woorden van de grote man.

Wanneer Elon Musk op Twitter verschijnt, hebben we negen van de tien keer te maken met een puike aankondiging of een geniaal idee. In dit geval gaat het om de eerste van de twee mogelijkheden. De Zuid-Afrikaan liet vandaag in een reeks tweets weten dat de Model 3 AWD Performance, met twee elektromotoren, een razendsnelle wagen gaat worden. Musk noemt de wagen zelfs sneller dan een BMW M3.

Goed, technisch gezien heeft Musk gelijk, maar het is een ietwat kromme vergelijking. Uit de tweets van Elon blijkt dat de wagen 3,5 seconden nodig heeft om naar de 100 km/u te knallen. Daarmee is de wagen 15 procent sneller dan de 4,1 seconden die de (achterwielaangedreven) BMW M3 ervoor nodig heeft. De topsnelheid van de Model 3 AWD ligt, net als bij de M3, op 250 km/u. Echter is de BMW M3, zoals de meeste Duitse powerbolides, begrensd op die snelheid begrensd. Op de prijs van 78.000 Amerikaanse dollars hebben de wagens weinig gemeen. Er komt ook een standaard Model 3 Dual Motor, waarvan de AWD optie 5.000 dollar kost. Deze wagen heeft er 4,5 seconden voor nodig om de 100 km/u te bereiken en heeft een topsnelheid van ongeveer 225 km/u. Beide AWD modellen hebben een rijbereik van 500 kilometer.

Cost of all options, wheels, paint, etc is included (apart from Autopilot). Cost is $78k. About same as BMW M3, but 15% quicker & with better handling. Will beat anything in its class on the track. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

Daarnaast is het eveneens opmerkelijk hoe Musk in zijn volgende tweet spreekt over de wegligging van de Model 3 AWD. De auto zou niet alleen sneller dan de M3 zijn in een rechte lijn, ook in de bochten moet hij het beter doen. Overigens lijkt hij het hier niet over de E46 te hebben, zoals een oud-testcoureur van BMW enkele maanden geleden deed. Tja, fake news, dus.