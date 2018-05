Peugeot 308 GTI neemt een gedwongen sabbatical

Als dominostenen vallen onze hedendaagse helden.

Het moge duidelijk zijn dat autofabrikanten het lastig hebben met de WLTP-cyclus. Eerder hoorden we dat de BMW M3 vroegtijdig en in zijn volledigheid uit de productie gehaald wordt en, deze week nog, dat je bij Porsche tijdelijk geen enkel model meer kunt bestellen. Nog geen week later laat Peugeot weten dat ook zij niet ongeschonden door het nieuwe testregime komen.

De Franse autofabrikant moet de productie van de rappe 308 GTI tot een halt roepen vanwege de strenge WLTP-cyclus. De 270 pk sterke 1,6-liter THP-motor in de 308 GTI is schijnbaar toch niet zo schoon als in eerste instantie geclaimd werd. Om de zaken op orde te stellen wordt de wagen tussen juni en oktober uit de productie gehaald, zodat hij bij terugkomst geheel in lijn is met de laatste Euro6 eisen. De auto komt in oktober tevens terug met een nieuw filter voor fijnstofdeeltjes. De wagen behoudt al zijn paarden.

Het is niet geheel onverwacht dat Peugeot hetzelfde overkomt. In een eerder artikel schreven we al over de effecten die de nieuwe testcyclus zou hebben op autofabrikanten. In het specifiek was het Peugeot die er niet bijzonder goed voor stond. Waar de meeste merken onder WLTP te maken hadden met afwijkingen van ongeveer vijf procent, weken een aantal Peugeots, in het specifiek de 308, tot veertien procent af.