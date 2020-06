Tesla Model 3 met mega-actieradius van 650 km onderweg!

Een Tesla Model 3 met mega-actieradius dankzij een 100 kWh-accupakket in een bloedsnelle Model 3. Klinkt uitstekend!

Ondanks dat het bijtellingsvoordeel op dit moment enigszins meevalt, is de Tesla Model 3 ook dit jaar erg populair in Nederland. Op dit moment zijn er zo’n 2.000 afgeleverd met een geel kenteken dit jaar. Ook zonder enorme subsidies is er behoefte aan de Model 3.

Populairste D-segment auto

Daarmee is het de populairste D-segment auto van Nederland. Voor sommigen is de overstap naar een elektrische sportsedan nog een beetje eng. Sommige mensen hebben bepaalde knopjes nodig of hebben nog last van range-anxiety.

Zeus M3

Aan dat eerste gaat Tesla echt nooit iets doen, maar aan het tweede wel. Er komt namelijk een Tesla Model 3 met mega-actieradius. Elon Musk liet dit kennelijk onlangs weten in een aandeelhoudersvergadering. Daarnaast druppelt er telkens meer informatie naar buiten. Zo kwam ‘Zeus M3’ (een Tesla-Hacker) erachter dat de software voor deze variant al diep verstopt zit in de Model 3 fabrieksmodus.

hey @greentheonly look what we found here :-) pic.twitter.com/mQ9SIPoXDq — Zeus M3 (@zeus7f1) June 15, 2020

100 kWh accupakket

Het moet gaan om een accupakket van 100 kWh, aanzienlijk groter dan wat er nu verkrijgbaar is in de Model 3. Wat de hacker heeft gevonden, zijn waarschijnlijk de programma’s voor een testvoertuig. Met gewone auto’s is dat niet anders, overigens. Sommige motoren van een bepaald model zijn al wel getest, maar nog niet leverbaar.

Enorme actieradius

Een beetje rekenen leert ons dat de enorme actieradius tegen de 700 km zal komen te liggen, we ronden het even af naar beneden gezien het extra gewicht van de accu’s. Maar een actieradius van 650 km is dan nog altijd indrukwekkend.

Battery Day

Wanneer we de nieuwe variant kunnen verwelkomen, is nog niet duidelijk, maar volgens sommige bronnen kan deze verwacht worden op Tesla’s ‘Battery Day’. Dat is een online evenement waarbij alle Tesla een tipje van de sluier ligt over alles wat met accu’s te maken heeft.

Derde week van juni

Deze zal plaats vinden in de derde week van juni, heel binnenkort dus. De legende wil dat collega en stiekeme Tesla-fanboy @jaapiyo al vrij heeft gevraagd voor Tesla’ Battery Day evenement en niet kan wachten op de Model 3 met mega-actieradius.