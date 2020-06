Elon Musk wint ruzie met EPA over range van Model S

Musk klonk begin mei wat arrogant, maar hij bleek toch gelijk te hebben. De Model S kan volgens de EPA inderdaad 400 mijl op een acculading rijden.

Autotests van overheden zijn vrij onbetrouwbaar. Zo, we hebben het alvast gezegd. Als een auto een WLTP-actieradius heeft van 500 kilometer, dan weet je alleen dat je iets minder dan 500 kilometer op een acculading kunt rijden. Hier bij Autoblog zeggen we dat wel vaker, puur omdat de meetmethode niet geheel strookt met de werkelijkheid. Nu blijkt echter dat ook de persoon die die meetmethode uitvoert, kan zorgen voor onbetrouwbare resultaten.

We gaan terug naar begin mei. Meneer Musk was toen niet zo blij met EPA. Hij had ze namelijk een spiksplinternieuwe Tesla Model S gegeven, die Musk & Co van allerlei upgrades had voorzien. ‘En daar kan die auto 400 mijl mee rijden’, zei Musk toen. Daar was EPA het echter niet mee eens, zij rapporteerden 391 mijl. Nou is er niks mis met 391 mijl, maar 400 mijl is natuurlijk beter. Net als dat 99,95 euro veel goedkoper klinkt dan 100 euro. Het is gewoon een psychologisch spelletje.

En zoals we de Tesla-topman wel kennen, moest hij meteen kenbaar maken wat er precies aan de hand was. EPA had namelijk sleutels in de auto gelaten met de deur open – zo claimt Musk – waardoor de auto in een ‘wacht op bestuurder’-modus ging. Dat kost kennelijk stroom, wat die lagere actieradius zou moeten verklaren. EPA ontkende weer deze nogal amateuristische fouten te hebben gemaakt en stelde in gesprek te gaan met Tesla.

Kennelijk pakte dat gesprek aardig goed uit voor Tesla. Want de autobouwer komt met een persbericht: de Tesla Model S Long Range Plus kan maar liefst 402 mijl op een acculading. Of om het op z’n Nederlands te zeggen: 647 kilometer. Officieel, volgens EPA. Volgens The Verge concludeerde EPA dit na een hertest van een Model S. Ze zeggen het dus niet hardop, maar geven Musk stiekem tóch gelijk.

Hoe Tesla deze extra radius heeft geflikt? Ze hebben het zelf over ‘significant gewichtsverlies’ zonder daadwerkelijk cijfers te geven, maar geven wel aan dat de accupakketten, stoelen en motoren lichter zijn. En zoals het hoort bij een Tesla-artikel, horen we hier een opmerking te maken over matige lak (zal vast kilo’s schelen), of zo.

De Tesla Model S kan nu ook geleverd worden met aerodynamische Tempest-velgen en nieuwe custom banden. Dit zorgt voor een 2 procent betere range. Daarnaast is de achtermotor efficiënter door een elektrische oliepomp in plaats van een mechanische, is de voorste versnellingsback verbeterd en is er een softwaretweak met het regeneratieve remmen. De Tesla Model S met 100kWh-accu had voorheen een EPA-range van 373 mijl, wat aangeeft welke verbeteringen Tesla allemaal heeft ondergaan.

Wat dit allemaal betekent voor Nederland? Vooralsnog helemaal niks. Hier kunnen we alleen het Long Range-model kopen, deze heeft de wijzigingen van het Long Range Plus-model nog niet. Maar we kunnen wel bedenken wat de WLTP-range is van zo’n Long Range Plus zou zijn, met de cijfers die we al weten. In de VS ging de Model S immers van 373 naar 402 mijl, in WLTP-kilometers zou dit dan van 610 naar 657 kilometer zijn. Een mooie actieradius dus, waarmee de praktische inzetbaarheid van de elektrische auto alleen nog maar sterker wordt.

