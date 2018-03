Waarom Mercedes NIET de snelste was tijdens de F1-tests

Ze weten precies wat ze doen, toch?

Het is alweer bijna een week geleden sinds het einde van de twee weken durende Formule 1-tests. Collega @jaapiyo gaf jullie destijds direct de hoofdlijnen mee, zodat je straks volledig geïnformeerd aan het seizoen kunt beginnen. Een van de meest opmerkelijke zaken was de snelheid, of eigenlijk het tekort aan, van de Mercedes bolides.

Zoals we al eerder schreven, waren de Duitsers echter bepaald niet traag. Om ervoor te zorgen dat de snelheid erin zat tijdens de langere runs, verkoos Mercedes het maken van testkilometers op de hardere compounds boven het vestigen van héél indrukwekkende, maar uiteindelijk nietszeggende tijden. Tegenover Autosport vertelt Toto Wolff dat deze keuze heel bewust gemaakt is, en dat hij het niet ziet als een zwaktepunt.

Sterker nog, de teambaas van Mercedes ziet de nieuwe hypersoft band als een compound die enkel en alleen gebruikt zal worden in de kwalificatiesessies. Uit de data van Mercedes blijkt dat de verschillende nieuwe banden slechts marginaal sneller zijn, in tegenstelling tot eerdere beweringen van Pirelli die zeiden dat er enkele tienden in het verschiet zouden liggen. De afweging om de zachtste band in de kwalificatie te gebruiken, in de wetenschap dat de eerste ronden van de race bijzonder zwaar zullen zijn, zal dit jaar dan ook een grotere rol gaan spelen.

“What we have seen is that the steps in performance and in grip between the tyre compounds was relatively small. Between medium and soft, soft and supersoft, supersoft and ultrasoft you could see tiny steps, between a tenth or two, sometimes no step at all. With some teams, like Williams, there was no step at all.”

Hoewel Mercedes dankzij de beslissing om vooral op de medium band te rijden als sterkste uit de bus komt, is het geen exacte weergave van de werkelijkheid. Hier deed Sebastian Vettel eerder al uitspraak over, toen hij opmerkte dat het rijden op één compound niet hetzelfde is als een racesimulatie. Tijdens een wedstrijd moeten er immers verschillende compounds gebruikt worden. Hierop reageerde Valtteri Bottas vervolgens weer:

“We know that testing was good, especially our long-run performance felt good and consistent. But it’s only one track, one [set of] conditions, one type of tyre. I think we definitely need to be cautious, it was unique conditions. We know Melbourne will be different, Bahrain and China will be different. We can estimate pretty well but we need to prove in Melbourne that the car also works there.”

Zelfs met die mindgames in het achterhoofd, zit het er dik in dat Hamilton dit jaar zijn vijfde titel zal pakken. Of denk je dat Vettel hem te slim af kan zijn?