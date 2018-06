Tesla Model 3 Performance duurder dan 2 kale Model 3’s

Tesla heeft meer info over de hetere versies van de Model 3 bekendgemaakt.

Terwijl Europese klanten nog tot 2019 moeten wachten op het arriveren van de Model 3, blikken ze in de Verenigde Staten alvast vooruit. Tesla heeft op de website de Performance met Dual Motor AWD toegevoegd aan de Amerikaanse configurator van de Model 3. Vanuit Nederland zijn de opties niet zichtbaar.

Met de ‘standard battery’ moet je 35.000 dollar aftikken voor de Model 3 in de VS. Klik je op Performance, dan schiet de prijs naar 78.000 dollar. Daar heb je dus twee standaard Model 3’s voor en nog wat geld over. Wat krijg je ervoor terug?

De actieradius blijft met de Performance gelijk aan de Long Range-versie. Wel is deze versie een stuk rapper. De reguliere Model 3 sprint in 5,5 seconden naar 60 mp/h (96 km/u), terwijl de Performance het kunstje in 3,5 tellen flikt. Bovendien ligt de topsnelheid op 250 km/u. Verder komt de Performance met een zwart of wit premium interieur, 20-inch wielen en een carbon spoiler.

Het kan nog duurder door Autopilot aan te vinken. Deze optie kost namelijk 5.000 dollar. De mogelijkheid om de Model 3 in de toekomst volledig autonoom te kunnen laten rijden kost nog eens 3.000 dollar. Het brengt het totaalplaatje op 86.000 dollar, exclusief belastingen. Wie in de VS een order voor de Tesla Model 3 Performance laat noteren, moet deze tussen 12 á 16 weken geleverd krijgen. (via InsideEV’s)