Tesla Model 3 Performance rijdt in één klap naar Zürich

Althans, als deze cijfers kloppen.

Wanneer we spreken over de Tesla Model 3 Performance horen we allerlei imponerende berichten. De auto is, volgens de fabrikant zelf, bijvoorbeeld, sneller dan de huidige BMW M3. Tegelijkertijd is hij ook verschrikkelijk duur. Zo duur, zelfs, dat je er twéé volledige Tesla’s Model 3 voor kunt aanschaffen. En dat voor de ‘instap-Tesla’.

De wilde verhalen voeren de boventoon, zo weten we inmiddels met de auto’s van de Amerikaanse elektrogigant. Inmiddels is er nog meer nieuws over de nieuwe Model 3 Performance naar buiten komen sijpelen. In dit geval heeft het te maken met een gegeven dat niet geheel onbelangrijk is voor EV’s: de actieradius.

Gelekte documenten laten zien dat Tesla een certificaat heeft ingediend bij de California Air Resources Board (CARB). Hierop is de actieradius van verschillende nieuwe modellen te zien.

Allereerst zien we de AWD-modellen. De Tesla’s hebben, ongeacht of het om de Performance-variant gaat, eenzelfde rijbereik van 455,32 mijl. Dit is omgerekend ongeveer 732 kilometer. Opmerkelijk is dat we hier niet te zien krijgen hoever de ‘normale’ uitvoering komt. Dat de ‘Long Range’ een groot aantal kilometers kan verteren spreekt voor zich, maar zij die voor het standaard model kiezen, willen eveneens graag weten hoeveel kilometers of mijlen hun auto af kan leggen. Daarbij moet overigens gezegd worden dat de CARB-afstanden niet geheel verbonden zijn aan de werkelijkheid, en dat deze in het echte leven lager uit kunnen vallen.

Nog opmerkelijker is dat de achterwielaangedreven Model 3 Long Range Performance ongeveer 50 mijl verder komt dan de AWD-versie. Wie voor de RWD-versie kiest om donuts te draaien, geniet tegelijkertijd dus een groter rijbereik van ongeveer 800 kilometer. (Bron: InsideEV’s)