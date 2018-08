Autoblog advies: coupé met 140 pk (of meer) voor 10k

Iets meer met het hart, iets minder met het hoofd.

Bij veel aanvragen (waarvoor dank!) moeten wij ons conformeren aan de eisen gesteld door de aanvragers. Sterker nog, dat moeten ze zelf ook doen. Ondanks, of misschien juist dankzij het feit dat de auto voor velen de op één na grootste aankoop is na het huis, moet de auto zich aanpassen aan de omstandigheden van het gezin, het werk of een combinatie van die twee. Vervolgens heb je te maken met diverse financiële aspecten. Aanschafkosten, brandstofverbruik, afschrijving en onderhoud. Dat is meteen de reden waarom we in Nederland zoveel dezelfde auto’s zien. De Skoda Octavia, Nissan Qashqai en Volvo XC40 zijn echt niet de auto’s waarvan de eigenaren altijd gedroomd hebben. Het was gewoonweg de beste aanbieding die in het plaatje pastte.

Voor ons autoliefhebbers kan dat soms saai, pijlijk of gênant overkomen. Maar ja, er zijn audioliefhebbers die weer gruwelen voor de Bose, JBL of Dynaudio-meuk die wij ‘best aardig’ noemen.

Bij de aanvraag van vandaag dachten we aanvankelijk met eenzelfde situatie te maken te hebben. Het gaat namelijk om de situatie waar Killian zich op dit moment in bevindt. Op dit moment rijdt hij in een Toyota Aygo, één van de meest briljant ontworpen autootjes, maar dat terzijde. Hij is op dit moment aan het kijken naar een maatje groter. Wij hadden dus al een beetje het idee: hij moet overstappen naar een Volkswagen Polo, Toyota Yaris of Hyundai i20. Gelukkig zorgde @autoblogger ervoor dat de aanvraag nog eens extra goed gelezen werd, want Killians aanvraag heeft stiekem toch een beetje meer sjeu dan dat.

Killian heeft op dit moment namelijk niet te maken met vreugde-beperkende en ruimte-innemende kinderen en hij hoeft ook niet heel veel kilometers te maken. Hij en zijn naar eigen zeggen hele schattige vrouw (pics or it didn’t happen) zoeken een auto waar juist een hoop lol mee gemaakt kan worden. De eisen en wensen vind je in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Toyota Aygo Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 8000 tot € 10.000 Jaarkilometrage: 8.500 tot 9.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Tijd voor een wat ruimere, maar vooral vlottere auto Gezinssamenstelling: een heel schattig stelletje Voorkeursmerken /modellen: VW golf V gti, Clio RS, Seat Ibiza FR No-go modellen / merken: Peugeot/Citroën doen me niet veel, verder open voor vanalles.

We negeren even compleet de voorkeursmodellen. Met name de Golf V GTI en Renault Clio Renault Sport zijn echt usual suspects. Daarbij zijn het ook vooral echt hatchbacks en niet echt coupés. Zelfs de marketingafdelingen hebben dat destijds niet gesuggereerd. Zowel de Golf als de Clio zijn uitstekende Hot Hatches in hun segment. De Clio is een puur gooi- en smijt autootje, de Golf is de ideale allrounder. Maar wil je meer dan 140 pk en mag het iets origineler zijn, dan zijn dit acht leuke opties die het midden houden tussen een hatchback en een coupé:

Hyundai Veloster 1.6 GDI i-Vision

€ 9.950

2012

120.00

Eigenlijk is dit een beetje vals spelen, want officieel heeft deze auto geen 140 pk, maar 136 stuks. Ook moeten we eerlijk zeggen dat die 136 paarden niet echt krachtige rossen lijken te zijn. Waarom dan toch de Veloster aanraden? Ten eerste is het een originele en leuke auto om te zien. De extra derde deur kan soms echt handig zijn, mocht je twijfelen tussen een coupé of een hatchback. De rijeigenschappen zijn minder bijzonder dan zijn uiterlijk doet vermoeden; het is gewoon een capabele C-segmenter met een sportief randje. De rijtest met de auto kun je hier bekijken. Het grote voordeel is de value for money die de Veloster biedt. Koop je een Veloster in dit budget, dan zijn ze relatief jong, over het algemeen zeer betrouwbaar en ook nog eens lekker compleet uitgerust.

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI Highline

€ 9.950

2009

135.000 km

Hét bewijs dat Volkswagen wel degelijk een leuke auto kan bouwen. Er waren helaas alleen weinig gegadigden voor de Scirocco. De auto lijdt een beetje aan het Maarten van Rossum-syndroom: dankzij het cynisme dat her en der om het merk hangt, zou je niet verwachten dat je er soms wel degelijk lol mee kan beleven. In het budget kun je kiezen voor redelijk verse exemplaren. Er zijn twee varianten van de 1.4 TSI: eentje met alleen een turbo (122 pk) en eentje met turbo plus compressor (160 pk). De eerste is langzamer, maar ook betrouwbaarder. Beide zijn overigens niet vrij van issues met schraapveren, dus check of de Scirocco in kwestie de fix hiervoor heeft gehad (aankoopadvies). In vergelijking met de Veloster is de Scirocco (rijtest) lichtvoetiger en een stuk sneller. Ook de 122 pk versie voelt vlotter aan. Nog een voordeel is dat Highline het instapniveau was bij de Scirocco. Echt kaal zijn ze dus nooit.

Peugeot 407 Coupe 2.2 Pack

€ 7.950

2008

110.000 km

In plaats van een faux-coupé kun je ook voor een ‘echte’ gaan. De Peugeot 407 Coupe is altijd gebukt gegaan onder het feit dat hij niet kon tippen aan zijn voorganger. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Puur qua koetswerk is de 406 mooier, maar een exemplaar vinden zonder roest is nog knap lastig. De 407 (aankoopadvies) heeft daar geen last van. Ook staat het interieur op een veel hoger plan dan bij zijn voorganger. De 2.2 benzinemotor is een fijne metgezel en zorgt voor redelijke prestaties, niet meer dan dat. Bij de 407 Coupé maakt dat echter niets uit, het gaat om het cruisen. Dat kan uitstekend met de 407 Coupé. De ideale reisauto voor lange ritten door Europa.

Alfa Romeo Brera 2.2 JTS SkyWindow (939D)

€ 8.750

2006

125.000 km

Nog zo’n auto die niet helemaal vrij is van een paar nadeeltjes. Daar beginnen we dan maar even mee. De Brera is relatief zwaar, waardoor 185 pk niet echt overdadig is. Maar maak je geen zorgen, het is prima mogelijk om er je rijbewijs in kwijt te raken, het duurt alleen eventjes. De Brera vergt een andere benadering dan zijn ‘voorganger’, de GTV. Het is een sportieve Gran Tourer. Ondanks dat het model alweer 13 jaar oud is, oogt het nog steeds vers. Ook is de auto vrij van de ‘foutheid’, waar een Benz of BMW nog weleens last wil hebben. Qua betrouwbaarheid staat de auto op een veel hoger niveau dan de voorgaande modellen van Alfa Romeo (aankoopadvies). Ook leuk: de eerste eigenaren hadden vaak de goede smaak om een bijzondere lakkleur en/of leersoort uit te kiezen. Je vindt echt de meest wonderlijke combinaties.

Renault Mégane Coupé 2.0 TCe Dynamique

€ 8.950

2010

75.000 km

Nog zo’n auto die het midden houdt tussen een hatchback en een Coupé. De leukste variant is natuurlijk de Megane RS zoals die van cameraman @MartijnGizmo. Deze zitten helaas nog iets boven het budget. Het model net onder de RS is echter ook zeker niet te versmaden. In de basis is het blok hetzelfde, zij het met net wat minder spectaculaire hardware. De turbo is bijvoorbeeld wat kleiner. 180 pk is in een auto als deze overigens meer dan voldoende. De Mégane (aankoopadvies) is relatief licht en dankzij het tamelijk hoge koppel heb je nooit het gevoel tekort te komen in deze auto. Qua rijeigenschappen is de auto niet zo bijzonder als een RS, maar de auto stuurt aanmerkelijk leuker dan een gewone Mégane Berline.

Mercedes-Benz CLC230 Prestige (CL203)

€ 11.000

2009

150.000 km

We zoeken graag de vreemde eenden in de bijt voor je uit, en dit is er nog zo eentje. De CLC was een soort tussenmodel. In principe was het een flink gefacelifte C-Klasse Sportcoupe. Ondanks de naam is het eigenlijk een ‘comfort-hatchback’. Hoewel de lagere prijs anders doet vermoeden, is het zeker een echte Mercedes, met name in deze uitvoering. Hij zit íets boven het budget, maar daar krijg je een hoop Benz-ness voor terug. Wat te denken van een atmosferische V6 die via een automaat de achterwielen aandrijft? In de prestige-uitvoering krijg je ook nog eens een hele hoop luxe. Een soort rijdende fles Rivella Light: een beetje vreemd, maar wel lekker.

BMW 120i High-Executive M-Sport (E81)

€ 7.950

2007

130.000 km

Dat BMW deze auto niet als ‘Coupé’ in de markt heeft gezet verbaast ons ten zeerste. Het is namelijk een soort shooting-brake. Zoals bovenstaande Mercedes écht een Mercedes is, is dit een echte BMW. Ook in de deze hatchback kun je namelijk de geneugten van achterwielaandrijving ervaren. Je kan met de 1 Serie (aankoopadvies) twee kanten op. Een 130i met zescilinder is mogelijk, maar dan heb je een oudere vijfdeurs met een flinke kilometerstand op de klok. Wij zouden opteren voor een complete driedeurs. De 120i levert 170 pk, net voldoende om leuk te zijn. Met het M-Sport pakket ziet de auto er lekker dik uit. Heel comfortabel zijn ze overigens niet, houd daar rekening mee.

YOLO: Opel Astra OPC (H)

€ 9.250

2006

125.000 km

Opel noemt deze driedeurs auto een coupé. Is dat terecht? Als je de vijfdeurs ernaast zet wel. Maar ja, als je mij naast mijn zus zet dan ben ik een fotomodel, dus helemaal eerlijk is die vergelijking niet. De Astra OPC is een auto die onterecht over het hoofd gezien wordt. Het is nog echt een ouderwetse Hot Hatch. Dik, ongepolijst en iets te snel. Die 240 pk voel je echt. De transmissieverhoudingen zijn in dit model nog ingesteld op acceleratie, niet op zuinigheid. Dat merk je met name op de Autobahn, deze Astra (aankoopadvies) blijft eraan sleuren. De OPC uitvoeringen zijn zeer compleet uitgerust met dikke Recaro sportstoelen en 19″ wielen. Eigenlijk dus een veel leukere en originelere auto dan de obligate Golf V GTI of de fragiele Mégane II RS.

