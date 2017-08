Tesla niet de beste elektrische auto

Althans, dat stelt Consumer Reports. Toch niet de minsten.

Of we het willen of niet, er komen meer elektrische auto’s aan. Tot voor kort waren elektrische auto’s voornamelijk voor de doorgewinterde boomknuffelaar. De actieradius was erg klein terwijl het uren duurde voordat je weer op pad kon. Mede dankzij Tesla zijn daar nu reuzenstappen gemaakt. De auto’s kunnen veel langer op een ‘tank’ rijden en het laden gaat veel sneller. Hulde alom.

Net zoals bij auto’s met een verbrandingsmotor zijn de opgaves van de fabrieksopgaven van theoretische waarde. Het uiteindelijke verbruik is afhankelijk van de omstandigheden, waarvan de persoon achter het stuur de meeste invloed heeft. Precies om die reden onderwierpen de heren van Consumer Reports de auto’s aan tests die veel dichter staan bij de realiteit. Onlangs werden er drie elektrische auto’s getest. En wat blijkt: Chevrolet heeft zijn zaakjes net even wat beter voor elkaar dan Tesla, dat meedeed met de Model S en Model X.

Sterker nog, de Chevrolet Bolt heeft een record te pakken. Op een enkele lading wist Consumer Reports maar liefst 250 mijlen af te leggen (402 km). De verwachting was dat de Bolt niet meer zou halen dan 383 km (volgens EPA richtlijnen). De Chevrolet deed het dus beter dan de opgave (ondanks slechte aërodynamica), terwijl de Tesla’s de EPA-richtlijnen juist niet wisten te halen. De Model S 75D moest 419 kilometer op een tank kunnen afleggen, maar was al leeg bij 378 km. Ook de Tesla Model X 90D haalde de opgave niet (370 km gehaald, EPA richtlijn: 413 km).

Dat zijn mooie cijfers. Een actieradius van 400 km is genoeg om een dag lang te forenzen. Geen range-anxiety meer, zou je denken. We graven even dieper in op hoe Consumer Reports daadwerkelijk test. Het is net als bij de NEDC een dynamische test. Maar het grootste gedeelte van de test is op 104 km/u, zonder versnelling of vertraging. Ook staat de airconditioning uitgeschakeld. Verwacht dus een aanzienlijk kleinere actieradius als je rijdt als een ‘normaal’ persoon (120 km/u, airco aan en geregeld accelereren).

Kortom, ze moeten bij General Motors maar eens een paar marketingspecialisten wegkapen bij Tesla. Waar Tesla een gigantische wachtrij kent voor de Model 3, raakt de Chevrolet de Bolt aan de straatstenen niet kwijt. Dit terwijl de belofte hetzelfde is: een betaalbare elektrische auto met een realistische actieradius.