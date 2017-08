Horner: “Twijfels over RB13”

Ze hebben het toch een beetje over henzelf afgeroepen.

Het is op dit moment zomervakantie voor iedereen in het Formule 1 circus. Dit betekent dat we de komende weken verstoken blijven van actie op de internationale circuits. Gelukkig zijn er links en rechts nog de nodige interviews. Zoals bekend gaat het niet heel erg lekker met Red Bull. Vorig jaar was het nog het enige team dat een (heel klein) speldenprikje kon uitdelen aan Mercedes. Dit jaar is het duidelijk dat ze nummer 3 zijn.

De uiterst stabiele Daniel Ricciardo wist zich nog geregeld in de kijker te rijden. Sterker nog, dankzij wat pech van anderen wist hij de Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen. Onze landgenoot Max Verstappen had aanzienlijk minder geluk. Volgens Christian Horner heeft dat te maken met de RB13, niet zozeer de auto zelf, maar de naam. Toen de RB13 (de dertiende Red Bull F1-auto) werd onthuld waren er al geluiden te horen. De naam was nogal ongelukkig. Zoals in veel takken van sport wordt het getal 13 vaak vermeden vanwege het ongeluk dat dit getal met zich meebrengt.

In een interview met Formule1.nl geeft Horner aan dat ze er zelf ook al twijfels over hadden. Horner:

“Ondanks dat we de auto als RB13 gepresenteerd heeft, wekte het ook bij ons de nodige vragen op. We twijfelden over het gebruik van het nummer 13 en dachten na over de RB12A”

Misschien toch een betere keuze geweest, achteraf gezien. Over Verstappen is Horner nog altijd meer dan tevreden. De Brit is ervan overtuigd dat Max er sterker uitgaat komen en dit seizoen nog de nodige punten gaat scoren. Er komen circuits aan die de RB13, ehhh, RB12A beter liggen zoals Brazilië en Singapore. De eerstvolgende race is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Hopelijk heeft Max daar meer geluk dan vorig jaar, toen viel hij net buiten de punten.