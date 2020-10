Tesla: niks mis met kwaliteit, Chinezen rijden te agressief - Autoblog.nl

Het is niet Tesla’s schuld dat hun auto’s steeds stuk gaan, het is de schuld van de Chinezen, aldus Tesla.

We hebben het eerder vandaag al over de nogal opvallende klantenservice die Tesla soms kan hanteren. Het is inmiddels zelfs zo erg, dat ruim honderd Nederlanders zich genoodzaakt voelen om het bedrijf aan te klagen. Van bumpers die stukgaan tot elektromotoren die herhaaldelijk gerepareerd moeten worden, het bedrijf heeft inmiddels nogal een reputatie. Ook met de ophanging van Tesla’s wil het wel eens mis gaan, zoals de draagarm van deze Model S.

Het was dan ook voor niemand een verbazing toen vandaag bleek dat Tesla dertigduizend Chinese auto’s moest terugroepen. Het gaat om zowel de Model S als Model X, die tussen 2013 en 2017 in de Verenigde Staten zijn gebouwd. Volgens de Chinese overheid kunnen verbindingsstukken in de ophanging aan de voor- of achterkant breken. Ophanging die stuk is, is uiteraard niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid, dus moest Tesla in China een terugroepactie starten.

En dit is een probleem voor Tesla. De Tesla’s voor de Chinese markt zijn namelijk niet wezenlijk anders dan de Europese of Amerikaanse Tesla’s. Met andere woorden, een terugroepactie in China, betekent ook een mogelijke terugroepactie in Europa of de Verenigde Staten. Zo ziet Tesla zelf het echter niet. In een brief aan de NHTSA, gepubliceerd door Electrek, zegt Tesla dat de Chinese overheid overdrijft. Er is niks echt mis met de Tesla’s, maar het wil niet ‘door alle administratieve rompslomp’ gaan om de terugroepactie te stoppen.

Dus, wat is dan het probleem volgens Tesla? Driver abuse. Tesla claimt dat Chinese bestuurders agressiever rijden dan andere bestuurders en vaker de stoep raken, of een kuil in het wegdek meepakken. In China zou het gaan om 0,1 procent van alle Tesla-auto’s die met dergelijke ophangingsschade kampt. In de rest van de wereld gaat het volgens Tesla om ‘slechts’ 0,05 procent. Daarnaast is de auto nog steeds bestuurbaar als een van de onderdelen stuk gaat, of de auto rijdt ‘normaliter’ op lage snelheden. Volgens Tesla is er dan ook nooit een ongeluk gebeurd doordat het onderdeel defect raakte en is er nooit iemand gewond geraakt of gestorven. Niks aan de hand dus, aldus Tesla zelf. We hopen in dit geval maar dat ze gelijk hebben.