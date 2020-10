Mini aapt zichzelf na met de Cooper 1499 GT - Autoblog.nl

Mini heeft de Cooper 1499 GT laten zien, een auto die verdacht veel op een andere Mini lijkt.

Autofabrikanten doen het wel vaker; het uitbrengen van een heritage edition. Vaak zijn het bijzondere auto’s waar je met weemoed aan terugdenkt, waarbij je hoopt dat de autofabrikant een stukje van die magie in de nieuwe bolide heeft weten te stoppen. Denk aan deze Audi RS6 Tribute Edition.

Mini Cooper 1499 GT

Mini wil nu hetzelfde kunstje uitvoeren met de Cooper 1499 GT. Op zich ziet de auto er leuk uit. De lakkleur is Midnight Black Metallic, met een zwarte grille, deurklinken en koplamptrim. Wat deze auto uniek maakt, is de gouden 1499 GT-strip die aan de zijkant van de auto tussen de wielen loopt. Ook heeft deze Mini het John Cooper Works-stylingpakket, met bumpers, side skirts en split-level-spoiler. Zaken die normaliter alleen voor de John Cooper Works-Mini zijn. De velgen zijn 17″-Track Spoke Black-wielen.

Aan de binnenkant keert het sportieve thema terug, met JCW-sportstoelen, -stuur en zwarte details rondom. Onder de motorkap ligt de 1,5 liter-driecilinder, goed voor 134 pk en 220 Nm. Hiermee haalt de auto de 97 km/u in 7,5 seconden en een top van 209 km/u.

Mini zelf zegt met de auto een ode te willen brengen aan de Mini 1275 GT. Dit was een sportieve Mini uit de eind jaren ’60. Maar hier wordt het verhaal een beetje vreemd. Het is namelijk niet de eerste keer dat Mini een ode brengt aan die 1275 GT. Nog maar drie jaar geleden deden ze hetzelfde, met de Mini 1499 GT. Een special edition die iets minder special is, dus.

Toegegeven, dat was wel de vorige generatie, maar op het eerste blik lijken de twee Mini’s wel praktisch hetzelfde. Wel krijg je bij de nieuwe Mini meer pk en kon je bij de oude nog kiezen uit de kleur wit. Oh, het grootste verschil: de positie van het stuur. De oude Mini 1499 GT was alleen voor de Britse markt bestempeld, waar er 1499 stuks werden afgeleverd. Wat dat betreft is de nieuwe 1499 GT een stuk exclusiever, met 150 stuks. Al is de kans klein dat je die ooit gaat zien, die gaan namelijk allemaal naar de Verenigde Staten. Daar kost de Mini 1499 GT 27.890 dollar.