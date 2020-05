Nissan e-NV200 XL Voltia is wonderlijk lelijk

Mocht je in de markt zijn voor een ruime fluisterbus, is die Nissan e-NV200 XL Voltia een uitstekende doch lelijke keuze.

Als het aankomt op elektrische bedrijfswagens, is er nog niet heel erg veel keuze. Zeker niet als je de kleinste meteen overslaat: je wilt immers wel iets kunnen vervoeren met je EV op grijs kenteken.

Elektrische bestellers

Linsk en rechts zien we al wat grotere elektrische bestellers voorbij komen. We hebben het de laatste tijd een paar gehad over de Volkswagen eCrfter, de identieke MAN eTGE en natuurlijk de Opel Vivaro-e. Maar daarmee doen we de Nissan e-NV200 te kort. Deze medium bestelbus van Nissan is al een tijdje verkrijgbaar.

2014

Het is niet de bus waarmee je koeriers op pad gaat sturen. De auto is sinds 2014 op de markt. Toen had de e-NV200 een accupakket uit de Nissan Leaf van 24 kWh (tegenwoordig is het meer), waardoor je volgens de NEDC zo’n 170 km moest kunnen halen. Dat niet alleen, de NV200 was niet al te ruim qua kubieke meters: 4.2 is tegenwoordig een maat die je met een beetje Caddy XL ook wel haalt.

Nissan e-NV200 XL Voltia

Met de Nissan e-NV200 XL Voltia slaan de Japanners hard terug. Allereerst moeten we even genieten van het uiterlijk. Tegenwoordig zijn er veel fabrikanten die een bedrijfswagen in zowel lange, korte, hoge of lage configuratie goed uit weet laten te zien. Daarmee bedoelen we: keurige afwerking, strak design, geen poespas of zelfbouw.

Last minute

Bij de Nissan e-NV200 XL Voltia (wie verzint die namen?) is dat overuidelijk niet het geval. De ruimte die erboven op is aangebracht, lijkt last minute erop geplakt. De naden lijken dermate groot te zijn dat zelfs Tesla fans het acceptabel vinden. Maar naast de bovenkant is er nog een achterkant. En Nissan weet stiekem heel erg goed dat die achterkant niet al te best is. Want kijk boven naar de foto van de achterkant van de Nissan e-NV200 XL Voltia. En dan hieronder naar de foto met de deuren gesloten.

Nee!

Nee! Ook hier lijkt het er zo op geplakt te zijn. Waarschijnlijk zal het allemaal technisch meer dan in orde zijn. Het is tenslotte een Nissan. Maar ook bij een bedrijfswagen telt design wel degelijk.

8 kubieke meter

Genoeg over het uiterlijk gehad. Nu wat inhoud: er is nu 8 kubieke meter beschikbaar. Meer dan uitstekend, dus. De deuren zijn dusdanig gevormd dat je eenvoudig in en uit kunt stappen zonder dat je telkens de verbanddoos erbij moet pakken. De aandrijflijn van de Nissan e-NV200 XL Voltia komt uit de reguliere e-NV200. Dus een 109 pk/254 Nm sterke elektromotor die wordt gevoed door een 40 kWh sterk accupakket.

Last mile delivery

Er wordt met geen woord gerept over de actieradius van de Nissan e-NV200 XL Voltia. Wel spreekt Nissan over de ideale last mile delivery-auto. Dus het juist een geschikte auto voor voor stedelijk gebruik. Denk aan een laaddock net buiten de stad, en dan kun je met dit wonder der tekenkunst de spulletjes afleveren in de binnenstad. Interesse?