Twee bloedmooie Porsche's spelen in de sneeuw - Autoblog.nl

Deze twee Porsche’s zijn gemaakt om mee te spelen, ook in de sneeuw.

Wanneer het begint met vriezen en sneeuwen zijn er autobezitters die hun vierwieler zo snel mogelijk achter slot en grendel zetten. Ze weigeren nog om met hun auto op pad te gaan. ‘De pekel is slecht voor hun lak, straks knal je nog ergens met volle vaart tegenaan’, denken ze dan. Pas als de zon schijnt en de sneeuw verdwijnt, durven deze mensen weer met hun auto de straat op te rijden.

Andere autoliefhebbers zien sneeuw en ijs juist weer als een perfect excuus om naar buiten te gaan met de geliefde vierwieler. Om lekker te glibberen en te glijden door de bochten en zelfs op lage snelheden gigantisch veel plezier te kunnen hebben. Zo ook de bestuurders van deze twee Porsche’s van TwinSpark Racing & Engineering, die in de buurt van Noordwijk een dagje zijn gaan spelen in de sneeuw.

Het gaat hier om een Porsche 964 en een GT3 Touring in Black Olive. Niels Keekstra en Maarten Sellmeijer gingen op pad met de twee schoonheden. De GT3 Touring hebben we eerder besproken en heeft een uitlaat van Sharkwerks. Opvallend aan deze auto is de gele decal aan de zijkant.

Over die 964 Carrera hebben we het niet eerder gehad, maar ook deze is een snoepje. Het is een latere 964 en werd begin 1992 geproduceerd. De 964-generatie 911’s werd met vierwielaandrijving geleverd, maar deze C2 heeft alleen achterwielaandrijving. Iets minder veilig (en snel) in deze besneeuwde omstandigheden, maar misschien wel net dat tikkeltje leuker.

Dank aan Niels Keekstra en Maarten Sellmeijer voor de foto’s!