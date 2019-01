Tesla-rijders in actie na idiote blokkeertrend

Ze zijn het meer dan zat en terecht natuurlijk.

Er is een bijzondere trend gaande in de Verenigde Staten onder de naam ‘ICEing‘. Gefrustreerde mannetjes parkeren een niet-elektrische auto op de plek van een Tesla Supercharger. In sommige gevallen staan de auto’s zelfs dwars geparkeerd, zodat het voertuig twee of drie laadplekken inneemt.

Vooral pickups worden gebruikt voor deze kinderachtige acties. Het gaat hier om anti EV-fanaten die Tesla-bezitters willen boycotten. Wat de naïve pickup-eigenaren misschien niet weten is dat zo’n elektrische auto over idioot veel koppel beschikt. De pickup mag dan groot, lomp en een dikke V8 hebben. De elektropower van een Tesla is prima in staat om zo’n pickup weg te slepen.

Dat is dan ook precies wat er is gebeurd in onderstaande video. Een Tesla Model X-rijder heeft een filmpje gemaakt, waarin hij laat zien hoe de Model X tamelijk eenvoudig een Chevrolet Silverado wegsleept van de Supercharger. In dit geval gaat het om een simulatie, want de Chevy is van een familielid van de videomaker. Of het in de praktijk ook zo gaat werken is nog maar de vraag. Als de gefrustreerde pickup-rijders in de auto blijven zitten kun je als Tesla-bestuurders immers weinig beginnen. Van blokkeerfriezen naar blokkeerrednecks. Zouden ze in de VS ook een ‘woord van het jaar’ hebben?