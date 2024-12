Er komen emissiezones, maar daar is helemaal geen stroom voor

Waar moeten elektrische bestelbusjes straks opladen?

Meer huizen bouwen: daar is iedereen het over eens. Maar of werkbusjes de stad in mogen om die huizen te bouwen, daarover woedt een stevige discussie. Verschillende gemeenten willen de regels van de overheid omzeilen en vast houden aan emissiezones voor bedrijfswagens. Maar is dat wel haalbaar? Is er bijvoorbeeld genoeg stroom in de emissiezones om de EV’s op te laden?

De Telegraaf vroeg verschillende wethouders in steden met milieuzones naar hun mening. Het antwoord dat de krant kreeg, is niet bevredigend. Er zijn een paar gemeenten die menen dat er genoeg ruimte is voor wat elektrische bestelbusjes op het net. Andere bestuurders verwachten weinig problemen door het extra stroomverbruik. Maar de meeste gemeentes geven toe dat er te weinig plek is op het stroomnet.

De oplossing is het probleem

Hoe zien de gemeenten dan voor zich dat er vanaf volgend jaar alleen maar elektrische busjes door de steden rijden? Daarvoor zoeken een paar gemeenten de oplossing bij het probleem: de ondernemer. Die moeten maar thuis opladen of bij een publieke paal parkeren. Stel je voor: met een kruiwagentje cement van de laadpaal naar de metro, en dan nog vijf minuten sjouwen naar de bouwplaats.

Andere woordvoerders stellen voor dat ondernemers in de daluren opladen of dat ze gaan werken met accucontainers: een grote unit waar je stroom uit kunt tappen. Je merkt het: het zal van de ondernemers afhangen of dit alles gaat slagen. Overigens willen gemeenten wel meedenken. Wie bijvoorbeeld geen krachtstroomaansluiting kan krijgen, heeft recht op een ontheffing. En nu maar hopen dat niet iedereen kan aantonen dat ze geen aansluiting kunnen krijgen.

Daarnaast beloven gemeenten dat er meer laadpalen komen en dat vracht- en bestelwagens kunnen snelladen. Zwolle heeft bijvoorbeeld drie van zulke laadplekken. Enige nadeel: deze locaties liggen aan de rand van de stad. Kun je dus alsnog met een kruiwagen op en neer omdat je busje stroom staat te tappen buiten de emissiezones.

Twee gemeenten zijn realistisch

Apeldoorn en Ede kiezen ervoor om milieuzones voor bestelwagens voorlopig niet te handhaven. Volgens Apeldoorn is het onmogelijk om voor 2030 genoeg laadvoorzieningen te bouwen. De bestuurders daar vinden niet dat ze ondernemers kunnen vragen om voor die tijd een e-busje te kopen. In Ede zien ze het ”overvolle stroomnet” als grootste drempel. We zijn benieuwd of er nog gemeentes zijn die zich alsnog aansluiten bij Apeldoorn en Ede.