Tesla updatet specs Semi, maar bestellen niet meer mogelijk

De epische specs zijn bekend, dus bestel maar, bestel maar, bestel maar…Tsja, helaas kan juist dat nu echter niet meer in geval van de Tesla Semi.

De Tesla Semi is de ultieme droom van elke Tesla fanaat. Geen enkel product van Tesla biedt immers meer Tesla voor je geld. Net als de lang beloofde doch nog steeds niet gearriveerde Cybertruck, komt de Semi volgens Musk nu al een aantal jaar achtereen ‘aan het eind van het jaar op de markt’. Een beetje zoals jij elke dag tegen je moeder/betere helft (m/v/i) zegt dat je morgen je kamer/mancave (m/v/i) op gaat ruimen.

Range

Dit jaar moet dan echter het jaar worden waarin het echt gaat gebeuren. En waarempel, Tesla heeft op haar site in ieder geval de specs van haar vrachtbak al aangepast. Qua range verandert er niks. Tesla belooft twee varianten, waarvan er een 300 mijl (480 km) ver moet kunnen komen en de ander 500 mijl (800 km). Doch Tesla doet nu ook wat handige uitspraken over praktische dingetjes voor kopers.

Performante

Dingen zoals een beloofd verbruik van minder dan 2 KWh per kilometer, maar ook de performance specs waar wij allemaal van genieten. Van EV’s weten we dat ze enorm snel optrekken, dus wat is de nul-naar-honderd eigenlijk met zo’n bakbeest? Moeten de chauffeurs vast een nekbrace bestellen? Het valt mee: vol beladen (ruim 37 ton zwaar op dat moment) bereikt de Semi in ongeveer in twintig seconden 60 mijl per uur. Tevens bericht Tesla dat je op Highway Speed prima een hellinkje van 5 procent kan trotseren. Andere relevante info voor truckers is dat de Semi in 30 minuten weer 70 procent van zijn batterijlading bij kan stekkeren als ze Tesla’s Semi Chargers gebruiken.

Geld

Het meest relevant is echter natuurlijk zoals altijd de keiharde pecunia. En daar komt volgens InsideEVs ook meteen de reden om de hoek dat de Tesla niet meer te bestellen is. Voorheen kon dat voor 150.000 Dollar in geval van de instapper en 180.000 Dollar voor de versie met een betere range. Doch in het licht van recente prijsverhogingen van Tesla’s en andere EV’s, ligt een nader te bepalen prijsstijging voor de hand.

Koopje

Desalniettemin rekent Tesla klanten voor dat een Semi eigenlijk spotgoedkoop is gezien de besparingen die je behaalt. Op basis van recente prijzen voor diesel en elektriciteit meent Tesla dat de kosten om je vrachtwagen op diesel te stoken 2,5 keer zo groot zijn als de kosten om elektrisch te trucken. Daardoor kan je met een Tesla truck tot wel 200.000 Dollar besparen in de eerste drie jaar van gebruik. Praktisch gratis geld dus, zo’n Tesla Semi. Voel jij al een beetje een semi opkomen bij de gedachte aan wat je gaat besparen met deze semi? Laat het weten, in de comments!