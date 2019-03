Renault: “Daniel Ricciardo geflopt in eerste GP-weekend”

Dit is geen positief bericht.

Daniel Ricciardo heeft een domper van een seizoensopener achter de rug. Het lijkt voor hem wel een slechte grap; nog nooit eindigde de Australiër voor eigen publiek op het podium. Nu was dit ook niet de verwachting, aangezien hij tegenwoordig voor Renault uitkomt, maar een goed resultaat hadden we toch wel verwacht. De honingdas stelde zijn team echter zwaar teleur, tot groot ongenoegen van baas Cyril Abiteboul.

Met het tekenen van meervoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo dacht de Fransman Red Bull een oor aan te hebben genaaid, maar vooralsnog betaalt de keuze zich niet uit. Integendeel, in zijn eerste weekend bij het fabrieksteam van Renault heeft Ricciardo weinig tot geen potten kunnen breken.

Hoewel hij op vrijdag tijdens de vrije trainingen liet zien een goede race pace te hebben, kwam hij in de kwalificatie niet uit de verf. Ricciardo moest zijn veelbetwijfelde teamgenoot Nico Hulkenberg voor zich dulden. In de race reed hij vervolgens zijn voorvleugel binnen enkele seconden na de start op iets knullige wijze kapot. Een simpele reparatie bleek niet voldoende om de schade te fixen en als gevolg eindigde zijn race vroegtijdig.

In een reactie aan Motorsport heeft Abiteboul laten weten niet tevreden te zijn met het eerste optreden van Ricciardo. Voorafgaande aan de seizoensopener had hij hoge verwachtingen voor de Australiër, maar zijn reputatie heeft hij geenszins waargemaakt. Wellicht zit er meer in, in de nabije toekomst.

“It’s a weekend mainly of lows, apart from glimpses of a very good and strong performance from him and the car in free practice, but in free practice we don’t care. We need collectively to do better. It’s a learning exercise, as we always say. When you change driver you make some steps backward before you step forward. That’s what we’re going through as we speak.”

Abiteboul ziet het eerste weekend vooralsnog door de vingers en wuift het af als pech. Ricciardo zal in de komende wedstrijden echter snel zijn waarde moeten bewijzen, anders zal hij de duistere zijde van de koningsklasse leren kennen.

“Daniel didn’t have the same luck as Nico, trying also to regain some positions at the start. Obviously it was a bit extreme. We had to retire his car because of the temperature cooking up due to the damage, so that was the reason for the retirement. So it’s not the start that he wanted, it’s not the start that we wanted, but we know that we can make it so much better and so much easier if we get things right in qualifying.”