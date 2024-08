Tesla vrachtwagen brandt volledig uit

Een Tesla vrachtwagen heeft veel accu’s aan boord, een brand is dus snel ernstig

In de Verenigde Staten ging gisteren een snelweg (Interstate 80) dicht vanwege een fikse brand met een Tesla vrachtwagen. De vrachtwagen brandde volledig uit. Het is nog onbekend of de accu’s van de vrachtwagen zelf ontbrand zijn of dat de vrachtwagen gecrasht is en dat de accu’s vervolgens in brand zijn gevolgen. Maar het resultaat was hoe dan ook een uren durende accubrand in wat voorheen een Tesla Semi was.

Als het door een crash zou zijn dan is dit volgens verschillende Amerikaanse media de eerste gerapporteerde crash van een Tesla Semi. Over de toestand van de chauffeur is nog niets bekend tot op heden.

Ja, wat moet je doen als politieman wanneer er een Tesla Semi in de fik staat? Voor de TV camera’s komt dan ook maar het eerlijke antwoord dat ze er even het handboek bij moesten pakken. Het publiek op ruim 800 meter afstand houden van een brand met een elektrische vrachtwagen is dan het devies. Niet zo heel vreemd ook want veel accu’s geeft een flinke fik. En de Semi heeft veel batterijen aan boord. Circa 900 kWh, dus laten we zeggen circa 10 normale Tesla’s aan batterij die tegelijk branden. Dat wil je inderdaad niet inademen.

Wellicht ben je vergeten hoe een Tesla Semi er uitziet, zie hieronder. De indrukwekkende truck van Tesla zou volgens Tesla zelf minder dan 125 kWh per 100km verbruiken en daarmee een actieradius van 700-800km moeten halen.

Overigens was de snelweg pas 16 uur na het ongeluk weer open, dus het uit laten branden van de Semi heeft lang geduurd. En vanwege de giftige dampen die vrijkwamen is dus het verkeer.

Zoals gezegd, over de toestand van de chauffeur is tot op heden nog niets bekend.

Elektrische auto’s en brand, het blijft een hot topic.

via: insideevs en KCRA3