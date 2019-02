Tesla-werknemer crasht Model X, vlammen consumeren auto

Iemand heeft weer geluk gehad.

Een Tesla-medewerker is in het Amerikaanse Fremont, nabij San Fransisco, zijn week met een klap begonnen. De werknemer was onderweg in zijn Model X (rijtest) toen hij plotseling van de weg raakte en tegen een tweetal bomen botste. Bij de impact werd de auto dusdanig beschadigd dat de batterij sneuvelde en niet veel later in vlammen opging.

Ondanks de ernst van de klapper wist de bestuurder van de Tesla op tijd uit de auto te kruipen. Voordat de vlammen aan de auto begonnen te knabbelen, kon de man eruit klimmen. Volgens de politie van Fremont had de man slechts lichte verwondingen, wat betekent dat de Model X zijn werk om de inzittenden te beschermen goed heeft gedaan. Dit zou je niet snel zeggen bij het zien van het exterieur, want deze is praktisch totaal verwoest door het vuur.

Over het vuur gesproken, de politie heeft ongeveer drie uur lang moeten blussen om de brand te doven. Hierbij heeft het reactieteam de auto zelfs op moeten tillen om beter bij de vlammen te kunnen. Toen de brandweer het vuur eenmaal had geblust, gaven de techneuten bij Tesla groen licht om het wrak weg te takelen.

De politie liet in een latere reactie weten dat het ongeluk mogelijk was veroorzaakt door de vermoeide toestand waarin de bestuurder verkeerde. Naar verluidt was Autopilot niet ingeschakeld. Hieronder bekijk je de video.