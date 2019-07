Kapot! Elektrische auto’s slopen ons wegennet

En dus moet er misschien extra belasting op worden geheven...

Een ware ‘breek’ uit België op deze snikhete dag. AB-lezer Jan stuurde ons een krantenknipsel op van kwaliteitspublicatie ‘Het Belang van Limburg (HBvL)’ dat uitpakt met het schokkende bericht dat elektrische auto’s asfalt sneller doen slijten. Dit zou het gevolg zijn van twee dingen: EV’s zijn vaak ontzettend zwaar en ze hebben een enorm acceleratiepotentieel. Dat laatste nodigt dan weer uit tot ‘sportief rijgedrag’, waarbij alle Nm’s vaker dan nodig losgelaten worden op het nietsvermoedende asfalt.

HBvL beroept zich onder andere op bevindingen van onze eigen TU delft, dat claimt dat niet alleen autobanden, maar ook de toplaag van asfalt zeer waarschijnlijk sneller slijt door EV’s. Hier wordt in Nederland kennelijk al meer onderzoek naar gedaan. In België weet men het echter al zeker. Bruno van Zeebroeck van onderzoeksbureau Transport & Mobility laat optekenen:

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat elektrische auto’s omwille van hun gewicht voor extra slijtage zorgen.

Inmiddels weten echte kenners al enkele jaren dat elektrische auto’s de wereld niet of nauwelijks minder fijnstof opleveren dan auto’s met traditionele motoren. Recentelijk kwam dit weer eens in het nieuws nu ook de Britten erachter zijn gekomen. Het slopen van asfalt is dus het volgende probleem voor de EV. Hoewel, dat is net hoe je ernaar kijkt.

Vanuit het oogpunt van ’s werelds overheden, opent het namelijk wel de deur naar het ‘b-woord’. In Noorwegen, dankzij voordeeltjes en subsidies EV-land van het eerste uur, begint men te denken aan belasting op EV’s. Nederland kan dan natuurlijk niet achterblijven. Zoals eerder netjes aangegeven, lopen de bijtellingsvoordelen van EV’s de komende jaren langzaam af om de discrepantie met conventionele auto’s te verkleinen. Gek eigenlijk dat ze er niet aan gedacht hebben dat je die bijtelling op andere auto’s ook kan afbouwen om het verschil kleiner te maken…

Om het probleem écht op te lossen hebben we zelf nog wel een puik voorstel. Komt ‘ie: subsidie op Lotussen en Alfa 4C’s. Geen dank, Den Haag.



