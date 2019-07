Tesla heeft ons keihard voorgelogen

Besodemieterd en bedrogen.

Tesla-adepten hoeven nooit naar Six Flags, want elke dag is voor hen toch al een rollercoaster. Vanochtend werd bekend dat de Amerikaanse EV-pionier weer ruim 400 miljoen verbrand heeft afgelopen kwartaal. Maar nu blijkt dat ze ons ook nog eens wat op de mouw gespeld te hebben. Schande! Fake news! Klikbeet! Tesla claimt namelijk dat de Amerikaanse verkopen van de Tesla Model 3 die van alle andere auto’s in zijn segment overschaduwen. Insideevs klom echter in de getallen om deze claim bloot te stellen aan de truth-o-meter. Wat blijkt? Tesla draait en liegt.

Zoals we eerder al schreven zette Tesla in Q2 wereldwijd 77.634 Model 3s af. De Amerikaanse markt is daarin erg belangrijk voor Tesla, want GoodCarBadCar schat dat van deze units er zo’n 44.550 ‘thuis bleven’. Daarmee is de Model 3 daadwerkelijk veruit de best verkochte auto in zijn klasse. Maar desalniettemin is Tesla’s boude claim een tikje overdreven. Onderstaand vind je namelijk de verkoopcijfers in Q2 van de andere auto’s die GoodCarBadCar indeelt in dezelfde klasse als de Model 3. Zoals je ziet telt het totaal op naar meer dan 44.550, waarbij Mercedes en BMW traditioneel flink meer verkopen voor hun rekening nemen dan de rest.

De claim klopt in die zin dus niet, maar je kan op basis hiervan alsnog zeggen dat de Model 3 wel goed verkoopt. Is het dan slechts een klein leugentje om bestwil van Tesla? Mwah. Ten eerste staan sommige auto’s die je ook in het premium D-segment kan indelen nog niet in bovenstaande lijst (A5, 4-serie). Ten tweede geeft de Amerikaanse markt voor het globale plaatje een vertekend beeld. Dus ook als je de feiten ‘wat ruimer’ wil zien, is het nog steeds een brutale claim. Foei, Elon.