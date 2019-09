10.000x Tesla Model 3 op Nederlands kenteken

Het is dit jaar heel hard gegaan.

Je kunt het vertalen naar elke maand duizendmaal Tesla Model 3 erbij op de Nederlandse wegen. Cijfers waar Tesla CEO Elon Musk trots op mag zijn. Zijn bedrijf heeft het voor elkaar gekregen dat de Model 3 massaal geadopteerd is hier in Nederland. Met dank aan vadertje staat, want de elektrische sedan heeft dit jaar nog te maken met interessante bijtelling.

De leveringen van de Tesla Model 3 zijn eind januari begonnen in ons land. Juni was een topmaand, toen was de Model 3 de best verkochte auto van ons land. Niet alleen de best verkochte elektrische auto (dat ook), maar de EV versloeg tevens alle benzine- en dieselkandidaten.

Op 16 september 2019 (gisteren) werd de 10.000ste Tesla Model 3 op Nederlands kenteken geregistreerd. De elektrische sedan is momenteel verkrijgbaar in drie smaakjes. Als Standard Range Plus (48.980 euro), als Long Range (58.980 euro) en als Performance (64.580 euro). Die prijzen kunnen over een maand weer anders zijn. De Amerikaanse autofabrikant hanteert dynamische prijzen en baseert deze op de actuele ontwikkelingen. Overigens niet altijd even fijn voor de koper. Zo kan het zijn dat de buurman minder heeft moeten lappen voor zijn Model 3 in een vergelijkbare specificatie in vergelijking met jouw exemplaar.

Deze maand is al goed voor 2.183 registraties. Met straks nog drie maanden te gaan kan Tesla terugblikken op een zeer succesvol jaar in Nederland. (via Kentekenradar)