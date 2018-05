“Tesla’s Autopilot misleidt mensen opzettelijk”

Twee Amerikaanse organisaties hebben er schoon genoeg van gekregen.

Wanneer je als voorloper van een bepaalde vooruitstrevende techniek te maken tegen de lamp aanloopt, kun je erop wachten dat dit groots wordt uitgelicht. Tesla bevindt zich al jaren in een dergelijke situatie. Of het nu gaat om productie– of geldproblemen, of ernstige ongelukken, vrijwel iedere keer belandt het in het nieuws. In het geval van laatstgenoemde is dit niet geheel onterecht, zo vinden een aantal Amerikaanse consumentenorganisaties. Volgens hen ligt de oorzaak namelijk niet zozeer bij de domheid van de mens, maar bij het misleidend adverteren van Tesla zelf.

Zowel The Center of Auto Safety als Consumer Watchdog hebben er recentelijk in een brief voor gepleit dat de Federal Trade Commission (FTC) de Amerikaanse elektrogigant eens aan de tand moet voelen. Dit omdat Tesla, volgens beide organisaties, haar zelfrijdende functie Autopilot op verschillende plekken op haar website zelfstandiger doet vermoeden dan dat deze in werkelijkheid is. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat Autopilot aanzienlijk beter rijdt dan dat de mens dat kan.

“All Tesla vehicles produced in our factory, including Model 3, have the hardware needed for full self-driving capability at a safety level substantially greater than that of a human driver.”

De consumentenorganisaties roepen de FTC op Tesla, en dan met name de claims rondom Autopilot, te onderzoeken omdat deze de Amerikaanse consument een verkeerd idee zou geven van de daadwerkelijk capaciteiten van het systeem. Nu is een beetje onschuldige misleiding te overzien, maar in het geval van een autofabrikant kunnen dergelijke claims zich eenvoudig ontvouwen tot grote ongelukken. Volgens de organisaties zit het hem vooral in het feit dat Tesla de enige autofabrikant is die haar auto’s, die Level 2 autonoom zijn, adverteert als ware zelfrijdende auto’s.

“Several automotive manufacturers sell Level 2 vehicles for use by U.S. consumers. Most of these manufacturers market their vehicles as having “driver assistance” or “active safety” features. Notably, these manufacturers do not make any claims about their vehicles being “selfdriving” or “fully autonomous” or even “autonomous”. […] Tesla is the only automaker to market its Level 2 vehicles as “self-driving”, and the name of its driver assistance suite of features, Autopilot, connotes full autonomy.”

Hoewel de FTC momenteel nog niets heeft laten weten of het Tesla zal onderzoeken, is het haast ondenkbaar dat de autofabrikant een uitvoerig onderzoek van de handelscommissie op dit moment nog kan vermijden. De ongelukken blijven immers vrij regelmatig gebeuren.