Sla 87 mille stuk op een C63 met 600 pk

Veel geld voor veel vermogen.

Het blijft een categorie die het goed doet in Noord-Europa: die van de supersnelle stationwagon. Wij realiseren ons het niet direct, maar wereldwijd zijn er voldoende autofans die graag zo’n auto willen en kunnen kopen. Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten, daar kun je geen Alpina B3 Bi-Turbo of Audi RS4 Avant kopen. Ook de C63 AMG Estate is daar niet als ‘Estate’ leverbaar. Wel als cabriolet, coupé en sedan, maar niet als stationwagon.

Gelukkig kunnen wij het wel en zo kunnen wij ook deze occasion aanschaffen. De auto begon zijn leven als reguliere C63S AMG Estate. Vervolgens is de auto bij JD Custom aangepast. In dit geval hebben ze zich redelijk ingehouden. Geen gekke wraps of extreme bodykits. Nee, ditmaal is het resultaat vrij discreet. Het thema was overduidelijk zwart, heel veel zwart. Zo is de auto voorzien van een zwarte lak en zwart interieur. Verder is het ‘Night Package’ aangevinkt en zijn alle delen die níet zwart zijn, alsnog in het zwart uitgevoerd. Zelfs de achterlichten zijn een stuk donkerder dan normaal.

Qua upgrades is de auto iets aangepast. De auto is voorzien van een veel ‘vrijer’ uitlaatsysteem, volgens de advertentie goed voor ‘pops and bangs’. Dankzij het uitlaatsysteem en de custom ECU-upgrade beschikt de 4.0 V8 met dubbele turbo over 600 pk. Niet verkeerd. De 20″ ‘Zito’-velgen moeten je smaak zijn. Voor de ondernemers onder ons, de het is een BTW-auto, dus je kan de auto op de zaak zetten.

Mocht je denken: 87 mille vind ik wat veel voor een auto die ik zelf anders had samengesteld, sla de C63S over en ga voor de C63. Die heeft dezelfde motor die ook met gemak naar 600 pk (of meer) getild kan worden. Er is echter nog een reden om voor een C63, die kun je namelijk in het groen bestellen! Dat is gek genoeg niet mogelijk op de ‘S’.

Vind je groen maar niets en was je net als 99,9% van de kopers toch voor zwart gegaan zijn? Haal dan deze op. Ben je voor 87 mille helemaal het mannetje (M/V).