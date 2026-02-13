Tesla’s met Full-Self Driving komen deze maand Nederland onveilig maken

Je kunt vanaf volgende week voor het eerst échte Full-Self Driving ervaren in Nederland.

Tesla biedt al een hele tijd de optie Full-Self Driving aan, maar dat is een lachertje. Deze optie heeft een meerprijs van €3.800 ten opzichte van Enhanced Autopilot, en dan krijg je alleen verkeerslicht- en stopbordherkenning erbij. Verder betaal je puur voor toekomstmuziek.

Tesla is echter druk bezig om Full-Self Driving in Europa van de grond te krijgen. Tesla kondigde vorig jaar al – ietwat voorbarig – aan dat de RDW in februari goedkeurig ging verlenen. De RDW zelf hield nog een slag om de arm.

Ride-Along

De goedkeurig is nog niet rond, maar Tesla geeft nu wel demo’s in Nederland. Vanaf volgende week kun je meedoen aan een Full-Self Driving Ride-Along op diverse plekken in Nederland. Je mag vanaf de passagiersstoel ervaren hoe de auto zelfstandig door het verkeer rijdt.

Het gaat om ‘Supervised’ Full-Self Driving, dus voor de veiligheid zit er nog wel iemand van Tesla in de auto. Dit is echter geen garantie dat alles goed gaat. Uit Amerikaanse cijfers blijkt dat de Robotaxi’s aldaar méér brokken maken dan een gemiddelde menselijke bestuurder.

Locaties

De Ride-Alongs worden georganiseerd op tien locaties in Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Aanmelden kan via de website van Tesla. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. En er zijn nog genoeg Tesla-fanboys in Nederland.

De grote vraag is nog steeds: wanneer wordt Full-Self Driving daadwerkelijk beschikbaar in Nederland? Er zijn mensen die al voor de optie betaalt hebben en met smart wachten tot ze eindelijk waar voor hun geld krijgen.

Met dank aan Maurice voor de tip!