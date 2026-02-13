Tesla’s met Full-Self Driving komen deze maand Nederland onveilig maken

Je kunt vanaf volgende week voor het eerst échte Full-Self Driving ervaren in Nederland.
Tesla biedt al een hele tijd de optie Full-Self Driving aan, maar dat is een lachertje. Deze optie heeft een meerprijs van €3.800 ten opzichte van Enhanced Autopilot, en dan krijg je alleen verkeerslicht- en stopbordherkenning erbij. Verder betaal je puur voor toekomstmuziek.
Tesla is echter druk bezig om Full-Self Driving in Europa van de grond te krijgen. Tesla kondigde vorig jaar al – ietwat voorbarig – aan dat de RDW in februari goedkeurig ging verlenen. De RDW zelf hield nog een slag om de arm.
Ride-Along
De goedkeurig is nog niet rond, maar Tesla geeft nu wel demo’s in Nederland. Vanaf volgende week kun je meedoen aan een Full-Self Driving Ride-Along op diverse plekken in Nederland. Je mag vanaf de passagiersstoel ervaren hoe de auto zelfstandig door het verkeer rijdt.
Het gaat om ‘Supervised’ Full-Self Driving, dus voor de veiligheid zit er nog wel iemand van Tesla in de auto. Dit is echter geen garantie dat alles goed gaat. Uit Amerikaanse cijfers blijkt dat de Robotaxi’s aldaar méér brokken maken dan een gemiddelde menselijke bestuurder.
Locaties
De Ride-Alongs worden georganiseerd op tien locaties in Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Aanmelden kan via de website van Tesla. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. En er zijn nog genoeg Tesla-fanboys in Nederland.
De grote vraag is nog steeds: wanneer wordt Full-Self Driving daadwerkelijk beschikbaar in Nederland? Er zijn mensen die al voor de optie betaalt hebben en met smart wachten tot ze eindelijk waar voor hun geld krijgen.
Met dank aan Maurice voor de tip!
Reacties
quincy zegt
Ik heb sinds midden 2024 mijn Model 3 niet meer, dus mogelijk is er enorm veel veranderd. Maar ik had FSD erop en het werd alleen maar slechter in de 5 jaar dat ik de auto heb gehad. Ik zou het voor geen goud meer vertrouwen daardoor en sla de rode along dan wel even over
RazendeRichard zegt
Wat jij op jouw auto had is totaal niet te vergelijken met de Amerikaanse FSD die nu dus naar Nederland komt. Kijk maar eens wat filmpjes op youtube en het is verbijsterend om te zien hoe goed het werkt.
ty5550 zegt
Yup, laten we ons baseren op filmpjes van Tesla influencers met massa’s tesla aandelen als “objectieve” criteria hoe goed het werkt. Dat Musk op internet is wat minder zijn white replacement bagger ligt te verspreiden en bv. zijn Robotaxi eindelijk is op grote schaal volledig autonoom uitrolt, open en transparant is over de crashdata (zoals bv. de concurrentie doet) en zo toont dat het betrouwbaar, degelijk en veilig is. Nu claimt hij alle eer bij FSD supervised als het even goed gaat, maar steekt hij alles op de chauffeur van zodra het onverwacht mis gaat.
DeWitteCondor zegt
Ik ken die filmpjes, maar het Amerikaanse verkeer is volstrekt onvergelijkbaar met Nederland. Alles is hier krapper, drukker en rijd eens een keer door Amsterdam. Werkelijk niemand houdt zich daar aan verkeersregels, borden en rijstroken. Trams, trambanen, waar wel taxis op mogen. Kijken hoe snel zo’n systeem in de war raakt. Niet te bevatten hoeveel tijd, geld, energie, mankracht er wordt verspild aan deze ‘oplossing’ voor een niet bestaand probleem. Ze zijn er al meer dan 10 jaar mee bezig.
erwh zegt
Op snelwegen na zou dit systeem verder nergens in Europa moeten worden toegestaan. Tenzij we willen dat de straten en wegen hier ook veranderen in een dystopia waar leven buiten een auto zeer oncomfortabel en gevaarlijk is.
Jansen zegt
Pffff het zijn al hinderlijke opstakels op de weg. Zal nu alleen maar ergen worden.
FastlaneNL zegt
Klopt helemaal. Ik snap oprecht niet waarom die middelste baan zo lekker rijd. En dan nog raar kijken als je er rechts voorbij gaat.
(Uiteraard als er zowel 500m voor als achter niemand anders rijd)
RAW zegt
Als motorrijder en fietser maak ik me wel zorgen, hoe goed functioneert dit systeem met kwetsbaardere deelnemers met weinig frontaal oppervlak in het verkeer? Zelfs bij redelijk normale situaties als achterop rijdend verkeer is al vaak gebleken dat FSD die deelnemers over het hoofd zag. De FEMA dringt ook nog steeds aan op extra tests voor motor specifieke situaties, maar daar wordt weinig aandacht aan geschonken.
luckyluke zegt
Paar jaar ervaringen met tesla. Het is zeker geen slechte auto. Maar wel veel kleine software bugs gezien over de jaren, dat geeft te weinig vertrouwen om het systeem geheel uit handen te geven.
utregcity zegt
Dan kan je wel demo’s geven, de toestemming is er nog steeds niet. Die zal ook niet zo snel komen.
RazendeRichard zegt
Deze maand komt die toestemming.
verdebosco zegt
Andere merken hebben gewoon betere ADAS. Hoewel ADAS veel meer supervisie nodig heeft van de EU, want de huidige ADAS is gewoon matig. Een voortdurende bron van irritatie en overmatige bemoeizucht. Gevaarlijk vaak ook door onnodig bijsturen, voortdurende waarschuwingen of harde toeters. Sommige merken doen het redelijk, maar daar hoort Tesla niet bij.
Usdriver zegt
Ik heb genoeg gewacht. FSD is leuk maar incompleet. Kocht het jaren geleden om de ontwikkeling en innovatie te steunen. Sindsdien gebruik ik het dagelijks. Probleem is dat het systeem niet leert maar slechter wordt. En dan is het tijd om afscheid te nemen. Deze maand arriveert mijn EQE SUV 500
putwater zegt
Pas van zodra deze systemen kunnen navigeren op ons Belgisch netwerk, weet ik dat het systeem op punt staat. Eerder niet.