LaFerrari-rijder zet z’n Bugatti Chiron op andere sloffen

Of deze hypercar het nu echt nodig had?

Er zijn maar weinig tuners die zich vergrijpen aan de Bugatti Chiron. Het is ook niet niks. A, deze auto is tot in details ontwikkeld op zowel motorisch als aerodynamisch gebied. B, de auto in handen krijgen en er een product voor ontwikkelen kost serieus geld.

Vossen is echter een gigant in de wereld van puike lichtmetalen en dus is het ook precies dit bedrijf dat met een setje wielen voor de Chiron komt. Het is niet zozeer Vossen zelf die dat wilde, maar een klant van het bedrijf. Deze rijke meneer deed eerder een beroep op het Vossen Bespoke Design Program voor zijn Ferrari LaFerrari. Exclusief voor zijn auto werden velgen ontworpen en gesmeden. Ze kwamen al eens eerder voorbij.

De eigenaar zit goed in de slappe was, want wederom klopt hij bij het Vossen Bespoke Design Program aan. Dit keer voor zijn Bugatti Chiron. Opnieuw kreeg Vossen de opdracht een one-off setje te maken voor een peperdure vierwieler.

Zo gezegd zo gedaan. Het in Miami opererende bedrijf vloog naar Californië om de eigenaar te helpen met zijn verzoek. Het resultaat is de LC2-C1. In de buurt van Los Angeles werd op een rustig plekje deze photoshoot genomen. De pica’s tref je in de gallery.