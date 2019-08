Tesla’s ruimte-roadster bereikt nieuwe mijlpaal

Cause I'm a rocketmannnn rocketslaaaaa...

Om onbegrijpelijke redenen worden wij, of in ieder geval ondergetekende, soms uitgemaakt voor onvervalste Musk-haters. We hebben het weleens eerder gezegd, maar deze aantijging is niet alleen infaam maar ook abject. Oké, we maken regelmatig realistische, licht kritische opmerking over Tesla’s bouwkwaliteit, de omgang met werknemers en de communicatie richting de buitenwereld. Doch tegelijkertijd hebben we ook wel enige bewondering voor de Muskias. Niet per se voor wat betreft Tesla, maar des te meer als het gaat om Neuralink en SpaceX.

Zo is het natuurlijk geweldig dat Musk een Tesla Roadster de ruimte in geschoten heeft. Dit sterke staaltje ruimtevervuiling vond alweer 1,5 jaar geleden plaats. Denk echter niet dat de Roadster uit het oog is geraakt. Via de website Whereisroadster wordt de positie van de Roadster en diens bestuurder Starman ten opzichte van andere hemellichamen nauwlettend in de gaten gehouden.

Zo weten we nu dat Starman de Roadster inmiddels een keer rond de hele zon heeft gestuurd. En dat zónder ook maar een keer de auto bijgeladen te hebben. Hoezo Range Anxiety? De Roadster begeeft zich momenteel op een afstand van 298.547.393 kilometer van de aarde en beweegt zich verder weg van onze planeet in de richting van Mars. Dit geschiedt nu met een snelheid van zo’n 1.092 kilometer per uur. Het is dus wel een beetje een scheurneus, die Starman. Voordat je het weet zit ‘ie in de buurt van Uranus. Kijk jij al uit naar dat moment? Laat het weten, in de comments!