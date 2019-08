Winnares W Series: “Half miljoen lang niet genoeg”

Kijk, die Fernando is meteen alweer aan het golddiggen.

Exact een week geleden tikte Jamie Chadwick de allereerste titel binnen in de W Series, door Nêêrlans hoop in bange dagen Beitske Visser te verbannen naar de tweede plaats in het kampioenschap. De hoop is nu dat deze titel in het kampioenschap dat uitsluitend toegankelijk is voor vrouwen (discrinasjie!) deuren opent voor Chadwick om verder te klimmen op de raceladder, met als ultieme destinatie een racezitje in de Formule 1. Om dat ietwat makkelijker te maken is er aan de victorie ook een geldprijs verbonden van 500.000 Dollar.

Doch oh gruwel! Volgens de kersverse kampioen is deze vijf ton bij lange na niet voldoende om een zitje te krijgen in de F3. Nou ja, ‘een’ zitje zou misschien net kunnen, maar niet het gewenste zitje. Ondanks dat in de F3 iedereen met ‘dezelfde’ auto rijdt, weten kenners zoals Chadwick immers dat sommige auto’s iets meer hetzelfde zijn dan andere. En de teams die alles het beste voor elkaar hebben, vragen ook (veel) meer poen voor een zitje. Bij Motorsport laat Chadwick optekenen:

I think that’s the bit that people don’t get. There are 30 seats in that series but maybe only six that you really want. To do it with the right team is another half a million or something. The prize money in W Series is fantastic, but sadly in motorsport it can be swallowed just like that.

Chadwick hoopt dan ook dat de publiciteit die ze krijgt door het winnen van de titel ervoor zorgt dat er enkele sponsors op de deur kloppen die het extra geld op tafel leggen. In een van de mindere zitjes meedoen aan het kampioenschap zou namelijk de doodsteek voor haar prille racecarrière kunnen betekenen:

It doesn’t matter who you are, you can ruin your career by doing that [in een matig team gaan rijden]. The drivers that progress into F1 have always been in the top teams, in the right environment, and I want to be the same. I don’t want to fast-track it for no reason.

En inderdaad, kijken we naar de coureurs die bijvoorbeeld de afgelopen jaren de F1 ingestroomd zijn, kunnen we zien dat die bijna altijd in het beste materiaal gezeten hebben in de opstapklasses. De F3 wordt nu alweer enkele jaren gedomineerd door Prema. In de tijd van Vettel, Hamilton en Sutil was ART (onder de naam ASM) steevast leverancier van de kampioen. In de F2 vinden we over het algemeen Prema, DAMS, ART en Russian Time (nu UNI Virtuosi) terug aan de kop van het veld. De andere teams zijn oneerbiedig gezegd also-rans. Heel soms fietst er iemand tussendoor, zoals Lando Norris vorig jaar met Carlin, maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt.

Deze cynische kant van het racen belichtten we laatst ook al in een artikel over Red Bulls juniorprogramma. Chadwick wil voorkomen dat ze een beetje in het middenveld meehobbelt in de F3 doordat ze in het ‘verkeerde’ goedkope zitje terechtkomt. In dat geval kan het momentum dat ze nu heeft immers heel snel geknakt worden. Dat wil Chadwick niet, ook al niet omdat ze de hoop van alle vrouwen op haar schouders heeft rusten. Gevraagd of ze denkt dat het belangrijk is dat ze goed presteert in andere klasses als eerste W Series kampioen, antwoordt Jamie namelijk:

Definitely. The main thing for the championship is, not just me but the whole grid, whenever they go and do what they want to do, we’re better when we were before, and in a situation to race at the top level. We won’t be able to fully silence [all the doubters] until we do what we set out to achieve, which is to get a female to the top level, to F1, and on merit.

Het doel is de F1 halen on merit dus. Of in ieder geval voor zover on merit bestaat in de racewereld, via zitjes in topteams in de opstapklasses.

Image-Credit: Jamie Chadwick via Instagram