Tesla V10: dit is de grootste update ooit

Smart Summon, Netflix, Spotify en nog veel meer.

Tesla is dolblij deze week eindelijk zijn langverwachte software-update te introduceren. Het gaat om V10, oftewel Versie 10.0. Met de update komen Tesla’s te beschikken over allerhande nieuwe voorzieningen op het gebied van vermaak, maar dat is niet het enige. Daarnaast zijn er vernieuwingen op het gebied van veiligheid en brengt Tesla het Smart Summon naar zijn modellen.

Laten we beginnen met dat laatste. Hier is namelijk al lange tijd veel over te doen. Smart Summon is heel simpel gezegd een manier om opgepikt te worden door je eigen auto. Tesla omschrijft het vooral als een handige feature voor wanneer je met handen vol boodschappen bij de uitgang komt, of wanneer je simpelweg geen zin hebt om door de stromende regen naar je auto te hobbelen. Peak consumerism, maar wel geinig. Het is uiteraard alleen beschikbaar voor eigenaren die ‘Full Self-Driving Capability’ of Enhanced Autopilot hebben aangeschaft.

Afgezien daarvan komt Tesla dus met een bootlading aan opties voor entertainment. Zo is er voortaan Tesla Theater, waarmee inzittenden gezellig kunnen kijken naar Netflix, YouTube of Hulu. Het nieuwe “car-aoke” brengt een hoop muziek, die vervolgens door de reizigers kan worden meegezongen. Daarnaast is er ondersteuning voor Spotify en kunnen mensen podcasts beluisteren. Met het nu beschikbare Tesla Arcade kunnen verschillende videospellen worden gespeeld.

Tenslotte zijn er upgrades gekomen voor de beveiliging van Tesla’s. Het merk heeft bijvoorbeeld verbeterd hoe beeldmateriaal van de dashcam en andere camera’s wordt opgeslagen.

Op het moment is de update enkel nog voor de Verenigde Staten, maar daar moet spoedig verandering in komen. De updates worden namelijk in ‘batches’ uitgerold, wat betekent dat de update in de nabije toekomst ook naar Nederland zal komen.