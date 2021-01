'Tesla's zullen nooit volledig autonoom zijn' - Autoblog.nl

Ferme uitspraken van de CEO van Waymo!

Over de terminologie rond autonoom rijden is al het nodige te doen geweest. Tesla maakt ongegeneerd gebruik van misleidende termen als Autopilot en Full Self Driving. Met name het woordje ‘Full’ is problematisch.

Terwijl Tesla in feite een rijhulpsysteem heeft en dat steeds verder doorontwikkeld, zijn er ook bedrijven die het anders aan pakken. Waymo (een zusterbedrijf van Google) had bijvoorbeeld van begin af aan maar één doel: een volledig autonoom rijdend systeem ontwikkelen. CEO John Krafcik gooit nu schaduw op Tesla (om het even op z’n Jaapiyoos te zeggen).

Volgens Krafcik heeft Tesla namelijk een compleet verkeerde aanpak. “Het is een misverstand dat je simpelweg een rijhulpsysteem steeds verder kunt ontwikkelen en op een dag op magische wijze naar een volledig autonoom systeem kan springen.” Volgens de Waymo-baas kunnen Tesla’s op deze manier nooit écht zelfrijdend worden.

Uiteraard denkt de rijkste man ter wereld daar heel anders over. Elon Musk kondigde in december aan dat Tesla dit jaar volledig autonome auto’s kan aanbieden. Zover is het nog niet, maar momenteel rijden er al wel proefkonijnen rond met een bètaversie van Full Self Driving. Dit systeem kan onder meer over rotondes en kruisingen navigeren. Je moet alleen nog steeds met regelmaat het stuur aanraken.

Je vraagt je wellicht ook af: hoever is Waymo dan? Nou, behoorlijk ver. Ze hebben in Californië al taxi’s rondrijden zonder bestuurder. Echt Full Self Driving dus. Waymo had hiermee in november 2019 een primeur. Je kunt dus eigenlijk niet zeggen dat Krafcik geen recht van spreken heeft.

Een belangrijke kanttekening is dat Waymo geen directe concurrent van Tesla is. Dat zijn de andere autofabrikanten. Als je daarmee gaat vergelijken komt Tesla op dit vlak wel gewoon heel goed uit de verf, of de naamgeving nu misleidend is of niet.

Bron: Bloomberg