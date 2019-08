Politie Westland pakt hardrijdende (224 km/u) drugsgebruiker

Soms heb je van die zaterdagen.

Sommige dingen zijn onverstandig. Zeker op de Nederlandse snelwegen. Heel erg veel te hard rijden. Of rijden onder invloed. Het stomste is natuurlijk een combinatie van de twee.

Is dat vandaag wel of niet gebeurd? Maar natuurlijk wel, het is weer eens zover. Op de A4 bij Schipluiden vond een automobilist het nodig om een klein beetje te hard te rijden. Een motoragent zag hem voorbijkomen en zette de achtervolging in. De bestuurder was echter geenszins van plan om te stoppen en bleef hard doorrijden, ondanks dat er een stopteken was gegeven.

De motoragent moest alle zeilen bijzetten om de auto bij te houden. De politieagent haalde een snelheid van 224 km/u en nóg liep de auto uit. Ter hoogte van Rijswijk werd het drukker op de weg, waardoor de automobilist zijn vaart wel moest minderen.

Daardoor kon de politie hem aanhouden. Wat bleek: geen spoedbezoek naar het ziekenhuis vanwege een gewonde passagier of een geheim agent die de wereld van de ondergang moest redden. Het betrof een persoon onder invloed van drugs. De Politie Westland heeft het rijbewijs van de persoon in beslag genomen, evenals zijn auto. Zijn zaak wordt voorgedragen aan de rechter.

Fotocredit: @carspottergroningen via Autojunk.nl