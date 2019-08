Porsche Taycan rijdt in één dag bijna 3.500 kilometer

Zo zie je maar, ook met een elektrische auto kun je prima doorknallen.

Volgende maand zal Porsche dan eindelijk zijn eerste volledig elektrische auto, de Taycan, onthullen. Terwijl het merk zich opmaakt voor de onthulling op 4 september zet het nog wel de puntjes op de ‘i’. Talloze prototypes hebben de afgelopen tijd miljoenen kilometers afgelegd, maar vlak voor zijn debuut laat Porsche de Taycan nog even een dag lang testen op zijn testcircuit van Nardo in Italië.

De test was er niet alleen een van uithoudingsvermogen. Gedurende de rit heeft de Taycan namelijk snelheden aangehouden van tussen de 195 en 215 km/u. Op deze manier wist Porsche het voor elkaar te krijgen liefst 3.425 kilometer af te leggen. Dit betekent dat de Taycan in 24 uur tijd 272 ronden over het 12,6 kilometer lange circuit heeft gereden.

Ondanks de forse temperatuur – lokaal werd een piek van 42 graden gemeten, het asfalt was zelfs 54 graden warm – kende de Taycan onderweg geen problemen. Volgens Porsche hoefde er op geen enkel moment een ongeplande stop gemaakt te worden. Porsche zegt dat de Taycan enkel naar de zijlijn is geroepen om rijderswissels te maken of de accu’s bij te laden. De Duitse sportwagenfabrikant had voor de test 800 Volt laadstations langs de baan geplaatst.

Jammer is wel dat Porsche niet aangeeft hoe vaak de Taycan heeft moeten stoppen. Het is absoluut interessant om te weten hoeveel kilometers de Taycan op zulke snelheden kan afleggen, alvorens hij moet stoppen voor een sapje. Hopelijk krijgen we hierover later meer te horen. Gebeurt dit niet, dan zullen we het zelf maar moeten uitproberen.