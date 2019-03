Livepics: de Mercedes CLA Shooting Brake

Kijk, zo moet je 'm voor de deur zetten.

De CLA Shooting Brake is het bewijs dat mensen écht niet altijd op zoek zijn naar de scherpste deal of de grootste auto inzet budget. Integendeel. De CLA Shooting Brake is met opties een van de duurdere auto’s uit het C-segment. Sterker nog, er zijn genoeg D-segment auto’s goedkoper dan deze CLA Shooting Brake.

Waarom dan toch deze CLA kopen? Kijk er alleen al naar! De bevallig bips, het banaanvormige silhouet en het opvallende front geven de auto een uniek voorkomen. De meeste CLA’s die ondergetekende in Nederland tegenkom zijn instapper CLA-tjes met Renault-diesel en 16″ wieltjes. De uitvoering op deze platen doet het wat beter” zwarte AMG multispaak-jetsers met een felrode lak staan de auto uitstekend.

Alleen over het interieur zijn de meningen een beetje verdeeld. Het is veel volwassener dan voorheen, maar misschien wel iets te zakelijk? Enfin, vergaap je aan de foto’s en deel uw mening!