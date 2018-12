Dit zijn de 11 gaafste concepts van 2018

Wat ons betreft mogen deze auto's binnenkort in de showrooms verschijnen.

Dankzij enkele grote shows zoals Detroit, Parijs en Genéve werden we verblijd met de komst van een hele hoop nieuwe automodellen. Daarnaast zijn er voldoende fabrikanten die hun visie laten zien op de auto’s van de toekomst. In sommige gevallen zijn dat ware pareltjes, dit zijn de 11 fraaiste van 2018:

Audi e-tron GT

Het is bekend dat sommige redactieleden een hekel hebben aan Audi’s met verbrandingsmotoren, maar met een elektromotor ‘graaft’ men wel degelijk. Dat zou liggen aan de veel betere verhouding, met een minder lange ‘Nase’ en ‘Frontoverhang’. Geen idee wat ze bedoelen, maar de e-tron GT is een schitterende concept.

Peugeot E-Legend

Retrodesign is eigenlijk kansloos. Als je echt niet weet, wat je moet doen: ga dan een oud model opnieuw maken. In sommige gevallen is het succesvol, het resultaat is eigenlijk altijd potsierlijk. De Peugeot E-Legend verwijst overduidelijk terug naar de Peugeot 504 Coupe, maar met een geheel eigen stijl. Alsjeblieft, Peugeot: maak deze auto.

Infiniti Project Black S

Op jaarbasis komt Infiniti met net zoveel concepts als auto’s die ze in Nederland verkopen. Vorige jaar wist een Infiniti het tot de favorieten te schoppen en ook dit jaar waren er meerdere gegadigden. Onze keuze gaat uit naar de Project Black S. Hoe moeilijk moet het zijn om dit te maken? Maak er een premium Nissan GT-R van. Heb je het enige nadeel van die auto (het goedkoop aanvoelende interieur) direct aangepakt.

Mercedes EQ Silver Arrow

Ook hier zien we meerdere knipogen naar het verleden. Alleen de naam al: Silver Arrow. Deze auto moet natuurlijk verwijzen naar de roemruchte racers uit de jaren ’30. Aangezien dat voornamelijk prestigeobjecten uit het Nazi-tijdperk, is ons niet duidelijk waarom. Maar de EQ Silver Arrow is wel een gave concept met een 750 pk sterke elektromotor.

DS X E-Tense

De geboorte van het luxemerk van Citroen gaat met vallen en opstaan. De eerste range modellen (DS 3, DS 4 en DS 5) waren best aardig, maar Citroen besloot dat ze allemaal eruit moesten, waardoor de DS 7 Crossback is overgebleven. In plaats van de range snel aan te vullen met meer modellen, toont DS de X E-Tense, een supercar met de gaafste achterlichten aller tijden.

Hyundai Le Fil Rouge

De ‘vierdeurs’ coupé is een autotype dat de tongen losmaakt: “een coupé heeft twee deuren!”. Klopt, maar dit type auto’s zijn relatief praktisch en erg fraai. De Hyundai Le Fil Rouge bewijst dat maar weer eens. De gekozen proporties zijn perfect en de lijnen mogen er ook zijn. Als dit nu eens de nieuwe i40 wordt, dan hebben we een nieuwe lease-lieveling.

Genesis Essentia

Ook het luxemerk van Hyundai, Genesis, haalt de lijst. De Essentia is een bloedmooi GranTurismo in de ware zin van het woord. De Genesis Essentia is getekend door Luc Donckerwolke, de man die bij de Volkswagen Group is weggekocht en voorheen verantwoordelijk was voor de Lamborghini Murcielago, Lamborghini Gallardo en, eh, Audi A2.

BMW M8 Gran Coupe

Briljant hoe je ‘eenvoudige’ techniek hoger kunt positioneren. De naam van de auto doet vermoeden dat je te maken hebt met een zeer bijzondere auto, in feite is het een snelle 5 Serie met weinig hoofdruimte. Dat is muggenzifterij, want de M8 Gran Coupe is een beeldschone concept. Na, ja, concept. BMW kennende gaan ze deze auto gewoon in productie nemen, er was immers ook en 6 Gran Coupé. Eigenlijk hadden we een ‘echte’ conceptcar moeten kiezen, maar de Vision iNext is indrukwekkend, doch hondslelijk.

Subaru VIZIV Tourer

Je hebt van die mensen die het talent hebben om altijd te laat te komen. Altijd. Dat is een bijzonder talent. Bij Subaru hebben ze ook een bijzonder talent. Ze weten bij de vertaling van concept naar productie alle fraaie lijnen weg te laten en er een generieke blokkendoos van te maken. Zonder uitzondering. De Subaru VIZIV Tourer is daar een gigantisch goed voorbeeld van. Desalniettemin is het een bijzonder fraaie conceptcar (net als de VIZIV STI), daar was het allemaal om te doen in dit lijstje.

Volkswagen I.D. Vizzion

We zeuren over het gekozen ‘beleid’ omtrent dieselmotoren, maar er staat ons een indrukwekkende generatie elektrische Volkswagens te wachten. In plaats van een e-Golf en e-Up, komt er een complete modellijn aan elektrische auto’s met een VW logo. Deze auto’s behoren allemaal tot de ‘I.D.’-family. De Vizzion is een soort Passat, maar dan zo ontzettend veel fraaier. Mag volgend jaar wat ons betreft in de showrooms staan.

Rimac C-Two

De eerste Rimac maakte enorme indruk met zijn alles-verpulverende acceleratie. De auto wist daarmee het imago van de elektrische auto op te vijzelen, alsmede de carrière van Richard Hammond (zij het onbedoeld). Hun tweede concept is vooral beeldschoon. Deze auto gaat er gewoon komen, sterker nog: volgens de berichten zijn alle 150 nog te bouwen productiemodellen stijf uitverkocht.

