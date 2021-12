The Collectables – BMW M3 F80 Competition

Meer dan een praktische M4? We zoeken het voor je uit.

Een artikel in 2021 over een M3 waarbij we het niet hebben over de neus van de nieuwste generatie. Het kan! Want we hebben hier te maken met een M3 van de F80 generatie. Het design van die generatie kunnen we zeker nog enigszins ingetogen noemen al laten de wielkasten wel doorschemeren dat er onderhuids echt potentieel aanwezig is.

Twin-turbo-zes-in-lijn

Onder de motorkap heeft deze BMW M3 Competition namelijk 450 pk, (19 pk meer dan een reguliere M3, want COMPETITION!). Wat dit dan op papier brengt? Een 0 naar 100 km/u tijd van 4 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 km/u. Ho wacht, niet bij deze auto want wanneer de M3 uitgerust is met het M Driver’s Package (zoals deze) wordt de topsnelheid verhoogd naar 280 km/u. Daarmee sta je toch net een paar minuten eerder op die Oostenrijkse of Zwitserse bergpas!

Het Competition Package brengt niet alleen meer vermogen, maar ook een aangepast onderstel. Veren, dempers en stabilisatorstangen kregen een upgrade. De M3 met Competition Package rijdt dus nog een stuk sportiever.

Vaak is een nieuwe generatie zwaarder dan de vorige, maar niet de M3 F80. Deze was juist lichter dan zijn voorganger. Terwijl de auto wel een stukje groter is. Gewicht werd onder andere bespaard door het carbon dak. Ook gunstig voor het zwaartepunt.

Tijdens zijn levensduur werd de M3 F80 reeks in 2015 voorzien van vernieuwde koplampen en in 2017 van vernieuwde LED-achterlichten. Het exemplaar uit de video heeft dus beide, want die rolde in 2017 van de band.

Kijk de video om te zien of Wouter overweegt om zijn 996 en 5 serie in te ruilen op een F80 M3.

De BMW M3 F80 Competition veiling staat nu live op The Collectables.

