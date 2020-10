The Collectables - BMW M5 Touring - Autoblog.nl

Een supercar vermomd als praktische station. De BMW M5 Touring kan je best mee thuis komen en je petrolhead vrienden gaan graag een blokje met je mee om.

Het hart van de auto maakt de BMW M5 (Touring) zo bijzonder. Onder de motorkap is de befaamde S85 tiencilinder te vinden die er 507 pk en 520 Nm uitpompt. De V10 draait meer dan 8.000 toeren per minuut, iets wat je als petrolhead minimaal één keer je leven mee moet hebben gemaakt. Het geluid is van binnen én van buiten zo waanzinnig gaaf.

BMW verkoopt van de 5-serie in Europa aanmerkelijk meer Tourings dan de sedan. Voor de M5 geldt het omgekeerde: van de 20.589 gebouwde M5’s waren er 19.564 sedans en slechts 1.025 M5 Touring. Daarvan zijn er slechts 803 links gestuurd, dat maakt de BMW M5 Touring (E61) tot een zeldzame verschijning.

Mee bieden op deze Interlagos blauwe BMW M5 Touring kan tot woensdag 21 oktober 20:30 uur via The Collectables.

